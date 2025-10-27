Νίκος Ζωιδάκης για το «ματωμένο» κρητικό γλέντι: «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό» – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο, στην Κρήτη είναι ο Νίκος Ζωιδάκης, ο οποίος λίγη ώρα πριν από το έγκλημα βρισκόταν πάνω στο πάλκο και διασκέδαζε τον κόσμο.

Ο κ. Ζωιδάκης μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία έγινε μετά το τέλος του γλεντιού.

«Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης.

«Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό»

Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν έως τις 7 το απόγευμα.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε ο κ. Ζωιδάκης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος του δήμου Κισσάμου όπου ήταν σε εξέλιξη η γιορτή Κάστανου. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στη γιορτή όπου χόρευαν και διασκέδαζαν υπό τους ήχους των Κρητικών καλλιτεχνών.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εμφανίστηκε στο σημείο ο δράστης και βγάζοντας το όπλο του πλησιάζει τον 52χρονο. Τον πυροβολεί δύο φορές στο στήθος και φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 52χρονος αιμόφυρτος πέφτει στο έδαφος με τους διοργανωτές να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που έσπευσε στην γιορτή Καντάνου και ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση με τον δράστη.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Οι αστυνομικές Αρχές των Χανίων έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι έρευνες στρέφονται σε σπίτια συγγενών και φίλων, όπου ο περίπου 25 ετών δράστης θα μπορούσε να βρει καταφύγιο ενώ γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Ο 23χρονος έχει ήδη επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και φέρεται να σκοπεύει να παραδοθεί εντός των επόμενων ωρών.

Δείτε βίντεο πριν από την εκτέλεση