Eurovision 2026: Στην τελική ευθεία η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει

Αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει τον Μάιο στη Βιέννη.

Στις 2 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία που όρισε η ΕΡΤ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες που επιθυμούν να διεκδικήσουν το εισιτήριο μέσω των δύο ημιτελικών και του εθνικού τελικού. Όπως αναφέρει η Reallife, με τη λήξη της προθεσμίας που ορίζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η ΕΡΤ σηκώνει τα μανίκια για να προχωρήσει άμεσα η πρώτη επιλογή για τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, σε κάθε ημιτελικό θα διαγωνιστούν έως 14 τραγούδια, από τα οποία το «πράσινο φως» για τον τελικό θα πάρουν 10. Στην ψηφοφορία θα μετάσχει, όπως και πέρυσι, το κοινό μέσω televoting, καθώς και δύο κριτικές επιτροπές, μία εγχώρια και μία διεθνής με εκπροσώπους από την ευρωπαϊκή κοινότητα της Eurovision