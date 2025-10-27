Eurovision 2026: Στην τελική ευθεία η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει

Enikos Newsroom

Media

Eurovision

Αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει τον Μάιο στη Βιέννη.

Στις 2 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία που όρισε η ΕΡΤ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες που επιθυμούν να διεκδικήσουν το εισιτήριο μέσω των δύο ημιτελικών και του εθνικού τελικού. Όπως αναφέρει η Reallife, με τη λήξη της προθεσμίας που ορίζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η ΕΡΤ σηκώνει τα μανίκια για να προχωρήσει άμεσα η πρώτη επιλογή για τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, σε κάθε ημιτελικό θα διαγωνιστούν έως 14 τραγούδια, από τα οποία το «πράσινο φως» για τον τελικό θα πάρουν 10. Στην ψηφοφορία θα μετάσχει, όπως και πέρυσι, το κοινό μέσω televoting, καθώς και δύο κριτικές επιτροπές, μία εγχώρια και μία διεθνής με εκπροσώπους από την ευρωπαϊκή κοινότητα της Eurovision

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς καταλαβαίνουμε έναν όγκο στο στήθος – Πώς φαίνεται το εξόγκωμα και τι αίσθηση έχει

Τα όνειρα προμηνύουν τον εκφυλισμό του εγκεφάλου και σοβαρές νευρολογικές παθήσεις

Φοροαπαλλαγή ενοικίων: Ποιοι ιδιοκτήτες κερδίζουν τριετή απαλλαγή φόρου – Όλες οι αλλαγές

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ» 2026  – Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Προειδοποίηση του FBI – Διαγράψτε αμέσως αυτά τα μηνύματα από το κινητό σας

Άνδρας υποβλήθηκε σε «περιτομή προσώπου» στην προσπάθειά του να… «ζήσει για πάντα»
περισσότερα
09:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (26/10): Ποιος κυριάρχησε στην prime time της Κυριακής;

Η μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης το βράδυ της Κυριακής (26/10). Στην prime time ζώ...
07:14 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστήριο στο βιβλιοπωλείο της Emmeline Duncan – Μαζί Real taste & style

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστήριο στο βιβλιοπωλείο της Emmeline Duncan – Μαζί Re...
05:43 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 27/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 27/10/2025.    
16:06 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (25/10): Οι πρωτιές σε γενικό και δυναμικό κοινό στην prime time του Σαββάτου

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς