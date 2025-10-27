Ο άνεργος άνδρας της δεν μπορεί να ετοιμάσει τον γιο τους για το σχολείο – «Είμαι παράλογη που θέλω να τον χωρίσω;»

Μία γυναίκα αναρωτιέται αν έχει άδικο που θυμώνει με τον άνδρα της. Με μια ανάρτησή της στο Reddit, η γυναίκα αναζητά τη στήριξη της κοινότητας, μετά από έναν καυγά που ξέσπασε ανάμεσα στην ίδια και τον άνδρα της, επειδή είχε μια αυτονόητη προσδοκία.

Στην ανάρτησή της, η γυναίκα περιγράφει ότι, έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Προσπαθεί να κάνει τα πάντα μόνη της στο σπίτι: Έχει την ευθύνη των παιδιών, του σπιτιού, του γάμου και της απρόβλεπτης εργασιακής της κατάστασης.

Ξεκίνησε γράφοντας πως ο άνδρας της περιστασιακά μένει άνεργος. Αυτή την περίοδο, έχει να δουλέψει δύο μήνες.

Όπως εξηγεί, ολόκληρο το 2024, έχει δουλέψει συνολικά 72 ημέρες και “η αστάθεια στο πρόγραμμά του, τη δυσκολεύει να ξεκινήσει μια δουλειά μερικής απασχόλησης”.

“Δεν μπορεί να ετοιμάσει τον γιο του για το σχολείο”

“Έχουμε δύο παιδιά που έχουν διαρκώς ανάγκη από έναν ενήλικα στο σπίτι”, έγραψε, σημειώνοντας πως, τα δύο παιδιά τους, επτά και δεκαέξι ετών, τους έχουν καθημερινά ανάγκη.

Η μητέρα σημείωσε πως ο άνδρας της κοιμάται μέχρι αργά κάθε πρωί και δεν βοηθάει καθόλου στην προετοιμασία για το σχολείο. “Δεν προσπαθεί καν να ξυπνήσει για να με βοηθήσει, να τα ετοιμάσω ή να τα πάω στο σχολείο”, έγραψε.

Κάθε πρωί πρέπει να φεύγουν το αργότερο μέχρι τις 7.15. Η ίδια σημείωσε πως, ο πρόσφατος καυγάς τους ξέσπασε εξ αιτίας του προγράμματος. “Αύριο πρέπει να πάω την μεγάλη μας κόρη σ’ έναν γιατρό του οποίου το γραφείο είναι δύο ώρες μακριά από εδώ”, έγραψε.

Θέλοντας να είναι σίγουρη πως όλα πήγαν καλά όσο έλειπε, η γυναίκα έστειλε στον άνδρα της ένα μήνυμα το προηγούμενο βράδυ: “Αύριο πρέπει να έχω φύγει στις επτά για το ραντεβού με τον γιατρό.

“Μπορείς να σηκωθείς, να ετοιμάσεις και να πας τον Τζακ στο σχολείο στην ώρα του, χωρίς να με πάρεις τηλέφωνο; Αν δεν μπορείς, θα ζητήσω απ’ τη γειτόνισσα. Απάντησέ μου, σ’ ευχαριστώ”.

“Πληγώθηκα απ’ τη στάση του”

Η απάντηση του άνδρα της, την άφησε με το στόμα ανοιχτό. “Μπορώ, αρκεί να διαλέξεις τα εσώρουχα και τα ρούχα του και να τ’ αφήσεις στο κρεβάτι για να τα βρω”, της έγραψε.

Της είπε ακόμη πως το επτάχρονο παιδί επιμένει να φοράει crocs, ξυπόλυτος και λέει πως η “μαμά τον αφήνει”. Της είπε πως είναι πολύ δύσκολο να ετοιμάσει τον Τζακ γιατί δεν συνεργάζεται.

Στο μήνυμά του, παραπονέθηκε για τη συμπεριφορά του παιδιού. Είπε πως δεν του αρέσει τίποτα γιατί δεν είναι “όπως τα κάνει η μαμά”. Η γυναίκα σημείωσε πως, η απάντησή του, την πόνεσε βαθιά.

“Είμαι κακιά που του είπα ότι είναι υποχρεωμένος να μπορεί να ετοιμάσει τον γιο του για το σχολείο μετά από τόσα χρόνια, χωρίς τη δική μου βοήθεια;”, ρώτησε η γυναίκα τους αναγνώστες της ανάρτησης.

H γυναίκα τόνισε πως ο άνδρας της “όλη την ημέρα δεν κάνει τίποτα”, ενώ εκείνη πηγαινοφέρνει την κόρη της με το αυτοκίνητο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό – αλλά η έλλειψη ισορροπίας που υπάρχει στο σπίτι.

“Απ’ ό,τι φαίνεται, η ζωή είναι πιο εύκολη για τους άνδρες”, έγραψε στο τέλος της ανάρτησης. Ένας απ’ τους σχολιαστές, χωρίς περιστροφές, τη ρώτησε: “Εκτός από απογοήτευση, ανασφάλεια και οικονομική αστάθεια, τι άλλο σου προσφέρει αυτός ο άνδρας;”

Ένα ερώτημα που φαίνεται ν’ απασχολεί και τη γυναίκα. Σε ένα ακόμη σχόλιο, η γυναίκα έγραψε περισσότερα για τη σχέση τους. “Δεν προσφέρει κάτι και η αλήθεια είναι πως είμαστε στα πρόθυρα του χωρισμού”, παραδέχτηκε.

Εξήγησε πως η κατάσταση, μετά από είκοσι χρόνια γάμου, είναι αρκετά περίπλοκη. Παρά τις δυσκολίες, η γυναίκα σημείωσε πως προσπαθούν να διαφυλάξουν τη σταθερότητα για χάρη των παιδιών τους. “Και οι δύο θέλουμε το παιδί μας να μείνει στο ίδιο σχολείο”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν, ο στόχος του ζευγαριού είναι να συνεχίζουν να μένουν μαζί. “Προσπαθούμε ν’ ανεχτούμε ο ένας τον άλλον, αλλά όχι με ιδιαίτερη επιτυχία”, σημείωσε, αποτυπώνοντας την εξουθένωση που βιώνει μετά από τόσα χρόνια έντασης.