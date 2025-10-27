28η Οκτωβρίου: Πάνω από 200.000 αυτοκίνητα «εγκατέλειψαν» την Αθήνα από την Παρασκευή – Τα μέτρα της Τροχαίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των πολιτών καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις Εθνικές Οδούς.

Σύμφωνα με στοιχεία από το πρωί της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής, πάνω από 200.000 οχήματα εξήλθαν από τις εθνικές οδούς Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας.

Τα μέτρα της Τροχαίας περιλαμβάνουν ενισχυμένη αστυνόμευση σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία, καθώς και στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων. Αστυνομική παρουσία υπάρχει σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, όπου αναμένεται αυξημένη επιβατική κίνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την αστυνομία στα σημεία όπου παρατηρούνται συχνά τροχαία ατυχήματα, με συνεργεία της Τροχαίας να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Να σημειωθεί ότι αύριο Τρίτη 28η Οκτωβρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, στο πλαίσιο των μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ενόψει της εθνικής επετείου.

 

