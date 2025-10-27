Κίσσαμος: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος – Βίντεο από τη γιορτή κάστανου λίγο πριν βαφτεί με αίμα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κίσσαμο, η εν ψυχρώ δολοφονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στο χωριό Έλος, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Γιορτής Κάστανου.

Ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμούς από τον 23χρονο ξάδελφό του, με τον οποίο φέρεται να είχε χρόνιες προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι δύο άνδρες ανήκαν στην ίδια οικογένεια και είχαν το ίδιο επώνυμο. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως ήταν ξαδέλφια, αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για θείο και ανιψιό. Οι σχέσεις τους, ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με αφορμή οικογενειακά ζητήματα που φαίνεται να είχαν προκαλέσει ένταση και εχθρότητα. Το ακριβές κίνητρο, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο.

Το αιματηρό περιστατικό φέρεται πως συνέβη λίγο μετά τις 18:00, την ώρα που η γιορτή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Ο 52χρονος, που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, χόρευε όταν ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε στο στήθος με μικρού διαμετρήματος όπλο, πιθανότατα 22άρι. Μάρτυρες κάνουν λόγο για δύο ή τρεις πυροβολισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους, με τη μουσική να σταματά απότομα και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Στο σημείο έσπευσαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να κρατήσουν τον τραυματία στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Παρά τη μεταφορά του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε προμελετημένο έγκλημα με προσωπικά κίνητρα.

Δείτε βίντεο πριν από την εκτέλεση του 52χρονου

Μετά τη δολοφονία, ο 23χρονος δράστης τράπηκε σε φυγή, προκαλώντας εκτεταμένες έρευνες από τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει, ενώ πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ Χανίων αναφέρουν ότι έχει επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και προτίθεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Το θύμα, γνωστό πρόσωπο στο χωριό, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα περιστατικά βίας και διαπληκτισμών, ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι οι οικογενειακές διαφορές θα είχαν τόσο τραγική κατάληξη.

Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη, ενώ στο χωριό επικρατεί φόβος για πιθανές αντεκδικήσεις. Κάτοικοι δηλώνουν ότι «κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη κάτι τέτοιο, μπροστά στα παιδιά μας». Η παραδοσιακή γιορτή, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος και βύθισε το Έλος στο πένθος.

Δείτε φωτογραφίες

Κίσσαμος δολοφονία Κίσσαμος δολοφονία Κίσσαμος δολοφονία

 

