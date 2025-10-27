Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Ο πελαργός φέρνει γάμο

Μετά τη ρομαντική πρόταση γάμου στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, ο δημοφιλής ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος και η αγαπημένη του Βαλασία Συμιακού ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά του δημαρχείου, καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στα σύννεφα πετούν ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού. Ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του στο ειδυλλιακό Πορτοφίνο της Ιταλίας, όπως είχε αποκαλύψει πρώτη η Realnews, ενώ σχεδίαζαν να παντρευτούν στη Ρόδο το καλοκαίρι του 2026.

Ομως, η εγκυμοσύνη της Βαλασίας αλλάζει τα σχέδια του ζευγαριού, του οποίου η χαρά πλέον δεν περιγράφεται. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «R», η λογοθεραπεύτρια διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της και οι δυο τους αποφάσισαν να επισπεύσουν την επισημοποίηση της σχέσης τους μέσα στον επόμενο μήνα.

Οπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, μέσα στις επόμενες ημέρες, το ζευγάρι θα κάνει πολιτικό γάμο ή θα συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ θα προχωρήσει σε θρησκευτικό γάμο μαζί με τη βάφτιση του πρώτου παιδιού του μέσα στο 2026.

Ο δημοφιλής ηθοποιός εδώ και έξι χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τη γλυκιά λογοθεραπεύτρια, με το ζευγάρι να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και μπορεί να μην κινούνται στα ίδια επαγγελματικά μονοπάτια, έχουν όμως πολλά κοινά, όπως ότι λατρεύουν τα ταξίδια.

Σε ένα από αυτά, τον περασμένο Οκτώβριο στο πανέμορφο Πορτοφίνο, ο Νίκος επέλεξε το ρομαντικό σκηνικό για να εκφράσει την αγάπη του και να προσφέρει στη σύντροφό του ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, ρωτώντας την αν δέχεται να ενώσουν τις ζωές τους για πάντα.

Η Βαλασία γεμάτη συγκίνηση είπε το «ναι» και η σχέση τους μπήκε σε τροχιά δημιουργίας οικογένειας. «Μου αρέσουν τα παιδιά και θέλω να αποκτήσω. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που σου ξυπνούν ανάλογα συναισθήματα», είχε δηλώσει ο ίδιος στην «R» σε παλαιότερη συνέντευξή του, αποκαλύπτοντας ότι η δημιουργία οικογένειας είναι στα άμεσα σχέδιά του.

Αυτό το διάστημα ο μέλλων μπαμπάς κάνει τις τελευταίες πρόβες πριν ανεβεί στη σκηνή του Σύγχρονου Θεάτρου, όπου θα πρωταγωνιστήσει στο βραβευμένο έργο του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι, «Το τεστ», που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως».

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την 1η Νοεμβρίου και μαζί του επί σκηνής θα δούμε τους Ηλέκτρα Νικολούζου, Ναταλία Σουίφτ και Χάρη Τζωρτζάκη, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση «100.000 ευρώ τώρα ή 1.000.000 σε δέκα χρόνια;». Μια αιχμηρή ιστορία για το τι σημαίνουν αγάπη, εμπιστοσύνη και επιλογή. Μια παράσταση που θα κάνει τους θεατές να γελάσουν, να προβληματιστούν και να κοιτάξουν με διαφορετικό τρόπο τον άνθρωπο δίπλα τους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό.