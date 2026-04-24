Ζέτα Μακρυπούλια: Αποχώρησε όταν την ρώτησαν για το παράπονο της Μαρίας Ιωαννίδου – Δείτε βίντεο

Η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε δηλώσεις στο «Breakfast@Star» για την παράσταση «Τζένη, Τζένη» στην οποία παίζει, αλλά όταν ρωτήθηκε για το παράπονο της Μαρίας Ιωαννίδου που δεν την έχει καλέσει στο «Moments», εκείνη αποχώρησε.

Η Μαρία Ιωαννίδου είπε την Πέμπτη (23/4) ότι «φαίνεται δεν αρέσω στη Ζέτα Μακρυπούλια. Είναι γελοίο. Δηλαδή έχω τα περισσότερα χρόνια… Άλλωστε 45 και… χρόνια. Θα τους συνέφερε να μου κάνουν πρόταση. Γιατί και θα άρεσα και θα έκανα τηλεθέαση, γιατί ο κόσμος μ’ αγαπάει». Μάλιστα όταν τη ρώτησαν για την ομοιότητα της εκπομπής που παρουσίαζε ο Φρέντι Γερμανός με το «Moments» ανέφερε:

«Έλα τώρα… Δεν είναι σεβαστικό να μιλάμε για τον Γερμανό και να συγκρίνουμε τη Ζέτα Μακρυπούλια. Γερμανός υπήρξε μόνο ένας. Ένας».

Η Ζέτα Μακρυπούλια όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής του Star την ρώτησε σχετικά, αρκέστηκε να πει:

«Θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο μέσα γιατί έχουν έρθει φίλοι να με δουν. Σας ευχαριστώ πολύ». Στο σημείο αυτό αποχώρησε.

