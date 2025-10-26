Νίκος Πολυδερόπουλος: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε την χαρά του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή του, με ένα τρυφερό βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram την Κυριακή (26/10).

Στο βίντεο βλέπουμε τον Νίκο Πολυδερόπουλο να βρίσκεται σε μία παραλία και να κοιτάζει προς την θάλασσα. Η σύντροφός του, η οποία κρατάει και το κινητό, τον πλησιάζει και γυρνάει το καπέλο που φοράει ο ηθοποιός προς την κάμερα.

Σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι πάνω στο καπέλο υπάρχει γραμμένη η λέξη «Dad». Ο καλλιτέχνης έχει «ντύσει» την ανάρτησή του, με το τραγούδι «Feeling Good».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos polyderopoulos (@nikolaospolyderopoulos)

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή, ο Χρήστος Κούτρας με την μορφή του quiz είχε αποκαλύψει στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, ότι ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς, καθώς η σύντροφος του ηθοποιού διανύει ήδη τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως αναφέρθηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται», η αποκάλυψη της ευχάριστης είδησης έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτέχνη.