Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή του πατέρα της – «Χρόνια πολλά μπαμπά»

Του Αγίου Δημητρίου σήμερα (26/10) και ανάμεσα στους εορτάζοντες είναι και ο πατέρας της Κατερίνας Καινούργιου. Η παρουσιάστρια θέλησε να ευχηθεί στον γονέα της, κάνοντας μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, με την μορφή του story.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου στη δημοσίευσή της, ανέβασε μία φωτογραφία από τότε που ήταν μωρό. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε την παρουσιάστρια στους ώμους του πατέρα της, ενώ εκείνος χαμογελάει πλατιά.

«Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να τους χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά μπαμπά», έχει γράψει στο Instagram story της.

Κατερίνα Καινούργιου

Σε συνέντευξή της τον περασμένο Ιούνιο, στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, η παρουσιάστρια είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή. Μεταξύ άλλων, είχε αναφερθεί και στον πατέρα της.

«Ο πατέρας μου είναι λίγο δύσκολος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι με τίποτα ευχαριστημένος. Και επειδή έχει περάσει και αρκετές δυσκολίες στη ζωή του, σέβομαι τη δύσκολη προσωπικότητά του. Σκέψου ότι δεν έχει γνωρίσει τον Παναγιώτη, γενικώς δεν έχει γνωρίσει συντρόφους μου. Πάντα κάτι του φταίει.

Είναι ο μπαμπάς μου και επειδή υπάρχει περίπτωση να προσβάλλει τον Παναγιώτη ή να τον κάνει να νιώσει άβολα ή να μην είναι όσο γλυκός θα ήθελα, προτιμώ να υπάρχει μια απόσταση. Να πηγαίνω να βλέπω εγώ τους γονείς μου. Η μητέρα μου έχει πολύ καλή σχέση με τον Παναγιώτη. Επικοινωνώ με τον μπαμπά μου αλλά η σχέση είναι πιο αποστασιοποιημένη», είχε εξομολογηθεί τότε.

