Ρούλα Ρέβη για την φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα με το κόκκινο κραγιόν: «Έγινε αναπαραγωγή, γιατί είναι ένα στερεότυπο»

Πριν από λίγες ημέρες η Ρούλα Ρέβη είχε ανεβάσει μία φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα, στην οποία ο αγαπημένος ηθοποιός απεικονίζεται με κόκκινο κραγιόν. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις έκανε δηλώσεις στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, στη διάρκεια των οποίων μίλησε για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Αναφερόμενη στην φωτογραφία με τον Αποστόλη Τότσικα, η γνωστή φωτογράφος εξήγησε ότι: «Αν μου αρέσει μια φωτογραφία, την ανεβάζω και αυτό είναι όλο. Πίσω από τις φωτογραφίες μου πάντα υπάρχει κάτι, ακόμα και όταν θα κάνω ένα απλό πορτρέτο. Έχει μια σκέψη δική μου, που άλλοτε θέλω να τη μοιραστώ και άλλοτε όχι. Έγινε αναπαραγωγή, γιατί είναι ένα στερεότυπο. Εντάξει, το έκανα πολύ αυθόρμητα και παρορμητικά, όπως πάντα ανεβάζω έτσι τα post μου! Μπορεί να σταματήσω στο δρόμο την ώρα που οδηγώ και να κάνω ένα post».

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Ρούλα Ρέβη είπε ότι: «Είναι καλλιτέχνης και αυτός και γενικώς δεν είναι φοβητσιάρης ούτε με τις τέχνες μας, ούτε με την εικόνα του. Καθόλου!».

