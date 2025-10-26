Κατερίνα Στανίση για την μητέρα της: «Δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, πότε με βρίζει, πότε με χτυπάει»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη έδωσε η Κατερίνα Στανίση, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (26/10). Η καταξιωμένη λαϊκή ερμηνεύτρια μιλώντας στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», αναφέρθηκε στην αγαπημένη μητέρα της. Η σπουδαία τραγουδίστρια, με την μεγάλη πορεία στον κόσμο του ελληνικού πενταγράμμου, εξομολογήθηκε πως η γονέας της είναι άρρωστη και την φροντίζει.

Μάλιστα, περιέγραψε και τις δύσκολες στιγμές που περνάει λόγω του προβλήματος υγείας της μαμάς της.

Σε ερώτηση για το αν την αγχώνει ο χρόνος, η Κατερίνα Στανίση απάντησε: «Ότι θα “φύγω”, αυτό είναι… Να μην έρθει όμως ακόμη, γιατί έχω την μαμά και θέλω να την κοιτάξω. Οπότε καλύτερα να “φύγει” πρώτα εκείνη και μετά εγώ».

Μιλώντας για την μητέρα της, η σπουδαία λαϊκή καλλιτέχνις είπε: «Τα ίδια. Όπως όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, σαν μωρό. Είμαι στήριγμα, από πάνω της συνέχεια, και το χαίρομαι πολύ. Πότε με βρίζει… Δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Πότε με χτυπάει. Αλλά εντάξει, όταν έχεις έναν άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι είναι στενάχωρο, αλλάζουν όλα».