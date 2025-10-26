IQ160: Μια δολοφονία ανατρέπει τα σχέδια της Πηνελόπης

Νάντια Ρηγάτου

Media

Νέες περιπέτειες για τους ήρωες της σειράς IQ 160 έρχονται απόψε στις 22:10 στο Star.

Η Πηνελόπη πηγαίνει στην κλινική για τον πρώτο της υπέρηχο, αλλά δεν προλαβαίνει να τον κάνει.

Σε ένα διπλανό ιατρείο έχει βρεθεί νεκρός ένας γυναικολόγος, χτυπημένος στο κεφάλι. Αυτή είναι η τελευταία υπόθεση που αναλαμβάνει ο Καλατζής, πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον αντικαταστάτη του, τον Μηνά, έναν τύπο αντισυμβατικό και ενάντια στις τυπικότητες.

Ο δολοφονημένος γιατρός ήταν ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και ένα ζευγάρι ομόφυλων γυναικών τον είχε καταγγείλει για διακριτική μεταχείριση, διότι τους είχε πει ότι κανένα από τα έμβρυά τους δεν ήταν βιώσιμο.

Εκείνες, όμως, θεώρησαν ότι ήταν απλώς ρατσιστής, απέναντί τους. Αποκαλύπτεται ότι είχε προηγηθεί σαμποτάζ στο εργαστήριο αποθήκευσης των γονιμοποιημένων ωαρίων από δύο νεαρούς ακτιβιστές.

Οι νεαροί συλλαμβάνονται και διαπιστώνουν ότι ο ένας προέρχεται από εξωσωματική γονιμοποίηση, την οποία είχε αναλάβει το θύμα. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι αυτή η διαδικασία οδήγησε στον θάνατο της μητέρας του και κατηγορεί τον γιατρό γι’ αυτό. Η

Πηνελόπη θα καταφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια και να ξεσκεπάσει τον πραγματικό ένοχο…

Γκεστ επεισοδίου 2

Ανανίας Μητσιόπουλος (Αλέξης Μίχος)

Τίτος Πινακάς (Δημήτρης Τσολακίδης)

Λέντια Μαραγκού (Λίνα Στασινού)

Σύνθια Μπάτση (Νατάσα Ευσταθίου)

Παναγιώτης Κατσίκης (Σπύρος Τζανετάκος)

Ειρήνη Γεωργαλάκη (Φανή Τσακρή)

Νάνσυ Μαυρομίχαλου (Φωτεινή Τζανετάκου)

 Δείτε εδώ το trailer του 2ου επεισοδίου της σειράς IQ 160:

16:06 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

