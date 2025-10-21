Ρούλα Ρέβη: Φωτογραφίζει τον Αποστόλη Τότσικα με κόκκινο κραγιόν – «Ανατροπή στερεοτύπων…»

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας είναι μαζί δέκα οχτώ χρόνια. Το αγαπημένο ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αμερική, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2015 υποδέχθηκαν στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά τους, Μιχαήλ – Άγγελο και Ειρήνη – Χρυσή. Οι δυο τους συχνά ανεβάζουν στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή στα προφίλ τους στο Instagram, ενώ πριν από λίγες ώρες η επιτυχημένη φωτογράφος έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στην δημοσίευσή της, η Ρούλα Ρέβη ανέβασε μία φωτογραφία που είχε τραβήξει, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Αποστόλης Τότσικας. Στο στιγμιότυπο, ο ταλαντούχος ηθοποιός ποζάρει φορώντας ένα κόκκινο κραγιόν.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, στην λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Ανατροπή στερεοτύπων. “Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο”. Ευχαριστώ τον Αποστόλη Τότσικα που ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν σταματά να παίζει μαζί μου, ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, και ποτέ κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει την εργατικότητα του, την αφοσίωση του και την αντίληψη του για τη δουλειά του αλλά και για την δική μου! Love you».