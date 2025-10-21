Ρούλα Ρέβη: Φωτογραφίζει τον Αποστόλη Τότσικα με κόκκινο κραγιόν – «Ανατροπή στερεοτύπων…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ρούλα Ρέβη Αποστόλης Τότσικας
Φωτογραφίες: Instagram/roula.revi

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας είναι μαζί δέκα οχτώ χρόνια. Το αγαπημένο ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αμερική, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2015 υποδέχθηκαν στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά τους, Μιχαήλ – Άγγελο και Ειρήνη – Χρυσή. Οι δυο τους συχνά ανεβάζουν στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή στα προφίλ τους στο Instagram, ενώ πριν από λίγες ώρες η επιτυχημένη φωτογράφος έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στην δημοσίευσή της, η Ρούλα Ρέβη ανέβασε μία φωτογραφία που είχε τραβήξει, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Αποστόλης Τότσικας. Στο στιγμιότυπο, ο ταλαντούχος ηθοποιός ποζάρει φορώντας ένα κόκκινο κραγιόν.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Revi (@roula.revi)

Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, στην λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Ανατροπή στερεοτύπων. “Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο”. Ευχαριστώ τον Αποστόλη Τότσικα που ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν σταματά να παίζει μαζί μου, ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, και ποτέ κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει την εργατικότητα του, την αφοσίωση του και την αντίληψη του για τη δουλειά του αλλά και για την δική μου! Love you».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψηφιακά εγκαίνια για το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Νέα μελέτη για το βορικό οξύ: 100% αποτελεσματικό σε όλα τα στελέχη, σε μυκητιασικές κολπίτιδες με υποτροπιάζουσα μορφή

Χρυσός: Υποχωρεί κατά 3% μετά τα ρεκόρ – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Ληξιπρόθεσμα Δημοσίου: «Μαύρη» λίστα με τους φορείς που χρωστούν σε ιδιώτες

Πώς να ψωνίζετε online και να εξοικονομείτε χρήματα;

Mauve: Μπορεί το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό τηλεσκόπιο στον κόσμο να βοηθήσει στην ανακάλυψη κατοικήσιμων εξωπλανητών;
περισσότερα
15:42 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού», λέει η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Σ...
13:35 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: Οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν, καμία ΕΔΕ, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό με το περιπολικό

Οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματο...
12:26 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Αλέξανδρος Τζοβάνι: Ο σολίστ του «Άξιον Εστί» στη Βιέννη μιλά στο enikos.gr – «Ο Θεοδωράκης έβαλε στα στόματα απλών ανθρώπων υψηλή ποίηση»

Με αφορμή τη συναυλία «Άξιον Εστί» στον Καθεδρικό Ναό της Βιέννης για τα 100 χρόνια  από τη γέ...
11:54 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: Βίντεο δείχνει περιπολικό να την μεταφέρει, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ που επέβαινε

Αίσθηση προκαλεί ένα παλαιότερο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει την Δέσπο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς