Κατερίνα Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε» – Η στιγμή που πιάνει την κοιλιά της

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει κρύψει τις λιγούρες της τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και μάλιστα, μία από τις πιο αγαπημένες της στιγμές είναι να απολαμβάνει τις νόστιμες συνταγές του Πέτρου Συρίγου.

Σήμερα, πριν μπει στη στήλη με τη μαγειρική, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον σεφ της Super Κατερίνα, τονίζοντας πόσο «πεινάει».

«Έρχομαι. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Άντε πια… από τις 10 πεινάω…. Πεινάμε. Γιατί ξέρεις τι; Μας κολάζεις, γιατί μυρίζει. Μυρίζει μαγικά», είπε η Κατερίνα Καινούργιου πιάνοντας την κοιλίτσα της.