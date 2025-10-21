Champions League: Με στόχο την υπέρβαση σήμερα ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μπαρτσελόνα – Η ώρα του αγώνα

Ένας πολύ απαιτητικός αγώνας περιμένει το βράδυ της Τρίτης τον Ολυμπιακό (21/12, 19:45), που καλείται να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο στάδιο «Μονζουίκ» για την τρίτη αγωνιστική στη League Phase του Champions League.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) οι Καταλανοί στοχεύουν στη δεύτερη νίκη στην εφετινή διοργάνωση, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το πρώτο τρίποντο μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα και την ήττα (0-2) στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην 16η θέση της κατάταξης, ενώ την ήττα από τους πρωταθλητές Ευρώπης ακολούθησε διασυρμός στο πρωτάθλημα, στην Ανδαλουσία απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα (1-4).

Οι «Μπλαουγκράνα» ήταν έτοιμοι να βιώσουν ένα ακόμη απογοητευτικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Σαββάτου με τη Χιρόνα, αφού ο Άξελ Βίτσελ είχε ισοφαρίσει απαντώντας στο γκολ του Πέδρι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, όμως ο Ρόναλντ Αραούχο ήρθε από τον πάγκο για να σώσει την κατάσταση πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στο 93ο λεπτό.

Η Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει όλα τα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις εναντίον ελληνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της νίκης με 3-1 εναντίον του Ολυμπιακού τον Οκτώβριο του 2017.

Ο Χάνσι Φλικ έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τους «ερυθρόλευκους» μία φορά στην προπονητική καριέρα του, σε μια εντός έδρας νίκη με 2-0 κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Μπάγερν Μονάχου, όπου οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Ιβάν Πέρισιτς πέτυχαν από ένα γκολ ο καθένας στη φάση των ομίλων του Champions League του 2019-20, στο πλαίσιο της θριαμβευτικής ευρωπαϊκής πορείας των Βαυαρών.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League το 2023-24 και του νταμπλ το 2024-25, είδε την ομάδα του να ξεκινά με μια απογοητευτική ισοπαλία χωρίς γκολ εναντίον της Πάφου, η οποία έπαιξε το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με 10 παίκτες.

Εναντίον της Άρσεναλ, για τη 2η αγωνιστική, οι Γκαμπριέλ Μαρτινέλι και Μπουκάγιο Σάκα πέτυχαν από ένα γκολ ο καθένας, καταδικάζοντας την πειραϊκή ομάδα σε ήττα με 2-0 στο Emirates Stadium κι αφήνοντάς τους στην 29η θέση της βαθμολογίας, με τον Ολυμπιακό να είναι η μία από τις δύο ομάδες που δεν έχουν σκοράρει ακόμα στη φάση του Champions League φέτος (η άλλη είναι ο Άγιαξ).

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετούς τραυματισμούς, όπως οι Χοάν Γκαρθία, Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, Γκάβι και Ντάνι Όλμο. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του στην Εθνική, ενώ Ραφίνια και Φεράν Τόρες δεν θα είναι διαθέσιμοι λόγω… Clasico.

Ο Φερμίν Λόπεθ αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, ενώ Αραούχο και Γεράρδ Μαρτίν είναι επίσης επιλογές αν ο Φλικ αλλάξει την αμυντική γραμμή του. Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να ξεκουράσει βασικούς παίκτες, όπως ο Αλεχάντρο Μπαλντέ και ο Πέδρι πριν από το ισπανικό ντέρμπι.

Για τον Ολυμπιακό μοναδικός απών είναι ο Ροντινέι, ενώ ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα είναι στην αποστολή. Ο Λορέντζο Πιρόλα ξεκουράστηκε στη Λάρισα αλλά θα είναι βασικός την Τρίτη πλάι στον Παναγιώτη Ρέτσο, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ντάνι Γκαρθία και Ζέλσον Μαρτίνς.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο Ελβετός Ουρς Σνάιντερ.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Χάνσι Φλικ): Στσέσνι, Κουντέ, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μάρτιν, Ντε Γιονγκ, Γκαρθία, Κασάδο, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ