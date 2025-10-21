Σκρέκας: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες – Μακριά από εμάς η προσπάθεια να διχαστεί η κοινωνία

Σε μια μέρα όπου στο κοινοβούλιο αναμένονται υψηλοί τόνοι με αφορμή την τροπολογία που φέρνει για ψήφιση η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας είπε ότι στόχος της είναι η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και η διατήρηση του χώρου σε «ευπρεπή κατάσταση». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «το Μνημείο ανήκει σε όλους τους Έλληνες και δεν είναι χώρος διαμαρτυριών».

«Η τροπολογία είναι ξεκάθαρη. Περιγράφει ποιος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διατήρηση και ανάδειξη του χώρου, και περιγράφει ότι διαμαρτυρίες δεν μπορούν να γίνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κώστας Σκρέκας. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που ξαναέγραψαν τα ονόματα των 57 νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας απάντησε: «Οι διαμαρτυρίες μπορούν να πραγματοποιούνται γύρω από το μνημείο, στην πλατεία Συντάγματος ή στον δρόμο, αρκεί να τηρούνται οι νόμοι και οι απαραίτητες άδειες από την αστυνομία, όχι όμως πάνω στο μνημείο».

Υποστήριξε ότι το μνημείο δεν πρέπει να είναι χώρος διαμαρτυρίας για οποιοδήποτε ζήτημα προσθέτοντας ότι «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ανήκει ούτε σε κόμματα, ούτε σε κοινωνικές ομάδες. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες». Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για προσπάθεια εργαλειοποίησης της τραγωδίας των Τεμπών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να συνδέσουν δύο άσχετα ζητήματα.

«Πρέπει να τα αποσυνδέσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε αποτίσει τιμή στα ονόματα των αδικοχαμένων παιδιών στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών,. Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι αυτή τη στιγμή τα γράμματα των παιδιών πάνω στο σημείο εκείνο. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος του μνημείου, πώς πρέπει να το διατηρήσουμε και από κει και πέρα να βρούμε έναν χώρο ώστε ο καθένας να μπορεί να τιμά αυτό το οποίο θέλει» ανέφερε ο κ. Σκρέκας. Και όπως τόνισε χαρακτηριστικά «μακριά από εμάς η προσπάθεια να διχαστεί η ελληνική κοινωνία από αυτό το γεγονός».

Ερωτηθείς για τη συναρμοδιότητα που θα έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε πως η κυβέρνηση φέρνει την τροπολογία για να «ξεμπλέξει τις αρμοδιότητες».

Σχολιάζοντας ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την στάση των άλλων κομμάτων, είπε: «Από τη στιγμή που η τροπολογία θα είναι νόμος του κράτους, θα εφαρμοστεί. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ψηφίσουν μια διάταξη που βάζει τάξη στις αρμοδιότητες και διασφαλίζει τον σεβασμό του χώρου; Εγώ πραγματικά περιμένω να δω τη στάση τους».

Σε πολιτικό επίπεδο, αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κ. Σκρέκας επισήμανε: «Ακόμα και τώρα, στη μέση της κυβερνητικής θητείας, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πιστεύει ότι μπορεί να δώσει τις σωστές απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε. Γνωρίζουμε πως πολλοί Έλληνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους».

Αναφερόμενος στην ενδεχόμενη πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Δεν πιστεύω ότι ένας πολιτικός, ακόμα και κάποιος που έχει αποτύχει στο παρελθόν δεν μπορεί να επιστρέψει, αρκεί να υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, να έχει κάνει ειλικρινή αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία. Όσο δεν αναγνωρίζει τα λάθη του, δεν μπορεί να είναι χρήσιμος για τον τόπο».

Ερωτηθείς για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Σκρέκας απέφυγε να σχολιάσει τις κινήσεις του, δηλώνοντας:

«Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που με τίμησε, με όρισε υπουργό Ανάπτυξης το 2014 και κράτησε τότε την Ελλάδα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Τα γεγονότα που ακολούθησαν, επί διακυβέρνησης Τσίπρα, τον δικαιώνουν.»

Κληθείς τέλος να απαντήσει για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την έρευνα που διεξάγεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σκρέκας σημείωσε: «Το πρώτο ζήτημα που αναφέρουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα είναι οι έγκαιρες και δίκαιες πληρωμές. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα αυτά θα μπουν σε σειρά και οι αγρότες θα μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο τους, συνεχίζοντας το έργο τους που είναι απαραίτητο για όλους μας.»