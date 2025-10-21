Γαλλία: Ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή με τους κρατούμενους να του φωνάζουν «Καλώς ήρθες» – Το χρονικό της ιστορικής ημέρας

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έφτασε το πρωί της Τρίτης στη φυλακή La Santé του Παρισιού για να εκτίσει την πενταετή ποινή του, και οι κρατούμενοι του φώναζαν «Καλώς ήρθες», μόλις πέρασε με το αυτοκίνητό του τα τείχη του σωφρονιστικού καταστήματος.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλίας που ένας πρώην Πρόεδρος εκτίει ποινή φυλάκισης. Λίγο πριν φτάσει, ο Σαρκοζί είχε αναρτήσει στο X: «Καθώς ετοιμάζομαι να περάσω τα τείχη της φυλακής La Santé, οι σκέψεις μου πηγαίνουν προς τον γαλλικό λαό (…) Θέλω να τους πω με την ακατάβλητη δύναμή μου ότι, δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, είναι ένας αθώος άνθρωπος. Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον σταυρό που υπέφερα για περισσότερα από δέκα χρόνια».

«Η αλήθεια θα θριαμβεύσει».

Το χρονικό

Το πρωί της Τρίτης, ο γιος του, Λουί Σαρκοζί, κάλεσε σε συγκέντρωση υποστήριξης προς τον πατέρα του στην ακριβή συνοικία του Παρισιού όπου κατοικεί ο πρώην Πρόεδρος. Η Le Figaro ανέφερε πως μερικά από τα περίπου 100 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, φώναζαν «Νικολά, είμαστε μαζί σου».

Déjà + d’une centaine de personnes au rendez-vous fixé par les fils de #nicolassarkozy dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, devant la Villa Montmorency, où réside l’ancien chef de l’État. “Nicolas, Nicolas, on est avec toi!”, scandent certains. pic.twitter.com/PGdWQqSghr — Stéphane Kovacs (@KovacsSt) October 21, 2025



Ωστόσο, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του France24 από το σημείο, υπήρχαν «περισσότεροι αστυνομικοί και δημοσιογράφοι» απ’ ό,τι άνθρωποι που διαδήλωσαν υπέρ του Σαρκοζί.

«Η καταδίκη του δεν φαίνεται να τον έχει μετατρέψει σε παρία, τουλάχιστον όσον αφορά τα δεξιά ή κεντροδεξιά κόμματα της Γαλλίας», σχολίασε.

Ο Σαρκοζί έφυγε από το σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, εν μέσω χειροκροτημάτων από δεκάδες υποστηρικτές που φώναζαν «Ελευθερώστε τον Νικολά» και «Νικολά, σ’ αγαπάμε».

“Nicolas on vous aime !”, crie la foule alors que l’ancien président #nicolassarkozy paraît, accompagné de son épouse Carla. pic.twitter.com/SJxVSImFu2 — Stéphane Kovacs (@KovacsSt) October 21, 2025



Ο Πρώην πρόεδρος χαιρέτησε το πλήθος αλλά δεν απευθύνθηκε σε κανέναν.

Στη συνέχεια μπήκε σε αυτοκίνητο που τον μετέφερε στη φυλακή στο 14ο διαμέρισμα, συνοδεία αστυνομικών με μοτοσικλέτες.

Nicolas Sarkozy jako první 🇫🇷 exprezident nastoupil do vězení. Televize sledovaly živě jeho přesun z domova do pařížské věznice Santé, kde si bude odpykávat trest za podíl na zločinném spiknutí v tzv.Libyjské aféře. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/2ZnvRFWhcm — Martin Balucha (@MartinBalucha) October 21, 2025

Μετά την άφιξή του, οι δύο δικηγόροι του δήλωσαν ότι κατατέθηκε άμεσα αίτηση αποφυλάκισης.

ALERTE – L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison de la Santé à Paris pour y être incarcéré, après sa condamnation pour l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007.pic.twitter.com/Ne8SpyPHLl — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 21, 2025

Αίτημα αποφυλάκισης

Ο Ζαν-Μισέλ Νταρό, ένας εκ των δικηγόρων του Σαρκοζί, χαρακτήρισε την ημέρα «τραγική για εκείνον, για τη Γαλλία, για τους θεσμούς μας, γιατί αυτή η φυλάκιση είναι ντροπή», ενώ ο Κριστόφ Ινγκρέν, ακόμη ένας δικηγόρος του, πρόσθεσε: «Η δουλειά μας είναι να τον βγάλουμε από τη φυλακή όσο το δυνατόν γρηγορότερα». Το δικαστήριο έχει δύο μήνες για να αποφασίσει, αναφέρει η Le Monde, αν και αναμένεται να εκδώσει πιο γρήγορα απόφαση.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού είχε καταδικάσει τον Σαρκοζί σε 5 χρόνια φυλάκιση, κρίνοντάς τον ένοχο για συνειδητή παραχώρηση στους συνεργάτες του, Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφώ, να συναντηθούν στη Τρίπολη με αξιωματούχο του καθεστώτος Καντάφι για να συζητήσουν την μυστική χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Ο πρώην Πρόεδρος έχει ασκήσει έφεση.

Ο Σαρκοζί, που παραμένει επιδραστική φιγούρα της γαλλικής δεξιάς, έλαβε την υποστήριξη πολλών εκπροσώπων του στρατοπέδου του, οι οποίοι θεωρούν την έκδοση του εντάλματος σύλληψης ως επίθεση στην αθωότητά του, αφού οδηγεί σε προφυλάκιση πριν την εκδίκαση της έφεσης.

Οι δικαστές αιτιολογούν την απόφαση λόγω της «εξαιρετικής σοβαρότητας» των γεγονότων «που ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε εκείνους που τους εκπροσωπούν και υποτίθεται ότι ενεργούν προς το γενικό συμφέρον».