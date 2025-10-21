Γαλλία: Ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή με τους κρατούμενους να του φωνάζουν «Καλώς ήρθες» – Το χρονικό της ιστορικής ημέρας

Φωτογραφία: AP

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έφτασε το πρωί της Τρίτης στη φυλακή La Santé του Παρισιού για να εκτίσει την πενταετή ποινή του, και οι κρατούμενοι του φώναζαν «Καλώς ήρθες», μόλις πέρασε με το αυτοκίνητό του τα τείχη του σωφρονιστικού καταστήματος.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλίας που ένας πρώην Πρόεδρος εκτίει ποινή φυλάκισης. Λίγο πριν φτάσει, ο Σαρκοζί είχε αναρτήσει στο X: «Καθώς ετοιμάζομαι να περάσω τα τείχη της φυλακής La Santé, οι σκέψεις μου πηγαίνουν προς τον γαλλικό λαό (…) Θέλω να τους πω με την ακατάβλητη δύναμή μου ότι, δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, είναι ένας αθώος άνθρωπος. Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον σταυρό που υπέφερα για περισσότερα από δέκα χρόνια».

«Η αλήθεια θα θριαμβεύσει».

Το χρονικό

Το πρωί της Τρίτης, ο γιος του, Λουί Σαρκοζί, κάλεσε σε συγκέντρωση υποστήριξης προς τον πατέρα του στην ακριβή συνοικία του Παρισιού όπου κατοικεί ο πρώην Πρόεδρος. Η Le Figaro ανέφερε πως μερικά από τα περίπου 100 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, φώναζαν «Νικολά, είμαστε μαζί σου».


Ωστόσο, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του France24 από το σημείο, υπήρχαν «περισσότεροι αστυνομικοί και δημοσιογράφοι» απ’ ό,τι άνθρωποι που διαδήλωσαν υπέρ του Σαρκοζί.

«Η καταδίκη του δεν φαίνεται να τον έχει μετατρέψει σε παρία, τουλάχιστον όσον αφορά τα δεξιά ή κεντροδεξιά κόμματα της Γαλλίας», σχολίασε.

Ο Σαρκοζί έφυγε από το σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, εν μέσω χειροκροτημάτων από δεκάδες υποστηρικτές που φώναζαν «Ελευθερώστε τον Νικολά» και «Νικολά, σ’ αγαπάμε».


Ο Πρώην πρόεδρος χαιρέτησε το πλήθος αλλά δεν απευθύνθηκε σε κανέναν.

Φωτογραφία: Reuters

Στη συνέχεια μπήκε σε αυτοκίνητο που τον μετέφερε στη φυλακή στο 14ο διαμέρισμα, συνοδεία αστυνομικών με μοτοσικλέτες.

Μετά την άφιξή του, οι δύο δικηγόροι του δήλωσαν ότι κατατέθηκε άμεσα αίτηση αποφυλάκισης.

Αίτημα αποφυλάκισης

Ο Ζαν-Μισέλ Νταρό, ένας εκ των δικηγόρων του Σαρκοζί, χαρακτήρισε την ημέρα «τραγική για εκείνον, για τη Γαλλία, για τους θεσμούς μας, γιατί αυτή η φυλάκιση είναι ντροπή», ενώ ο Κριστόφ Ινγκρέν, ακόμη ένας δικηγόρος του, πρόσθεσε: «Η δουλειά μας είναι να τον βγάλουμε από τη φυλακή όσο το δυνατόν γρηγορότερα». Το δικαστήριο έχει δύο μήνες για να αποφασίσει, αναφέρει η Le Monde, αν και αναμένεται να εκδώσει πιο γρήγορα απόφαση.

Φωτογραφία: AP

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού είχε καταδικάσει τον Σαρκοζί σε 5 χρόνια φυλάκιση, κρίνοντάς τον ένοχο για συνειδητή παραχώρηση στους συνεργάτες του, Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφώ, να συναντηθούν στη Τρίπολη με αξιωματούχο του καθεστώτος Καντάφι για να συζητήσουν την μυστική χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Ο πρώην Πρόεδρος έχει ασκήσει έφεση.

Ο Σαρκοζί, που παραμένει επιδραστική φιγούρα της γαλλικής δεξιάς, έλαβε την υποστήριξη πολλών εκπροσώπων του στρατοπέδου του, οι οποίοι θεωρούν την έκδοση του εντάλματος σύλληψης ως επίθεση στην αθωότητά του, αφού οδηγεί σε προφυλάκιση πριν την εκδίκαση της έφεσης.

Οι δικαστές αιτιολογούν την απόφαση λόγω της «εξαιρετικής σοβαρότητας» των γεγονότων «που ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε εκείνους που τους εκπροσωπούν και υποτίθεται ότι ενεργούν προς το γενικό συμφέρον».

 

12:31 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

