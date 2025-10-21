Γαλλία: Ο Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή – Βίντεο από τη στιγμή της άφιξής του

Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, έφτασε σήμερα στη φυλακή Σαντέ στο Παρίσι για να εκτίσει ποινή πέντε ετών, μετά την καταδίκη του στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από τον δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Λιγότερο από τριάντα λεπτά αφότου έφυγε από το σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα, ο Σαρκοζί έφτασε στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Παρισιού.

Former French President Nicolas Sarkozy walks to La Santé prison to serve five years for criminal conspiracy. He was found not guilty of receiving illegal campaign financing from Libya’s late dictator Muammar Gaddafi

pic.twitter.com/T2JtEdgkjw — City Girl 🗽 (@DeskNyc28967) October 21, 2025



Αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί μπροστά στους καφετί τοίχους της Σαντέ, με διεθνή ΜΜΕ να καλύπτουν επίσης την άφιξη.

«Καλώς ήρθες, Σαρκοζί!» φώναζαν οι κρατούμενοι από τα κελιά τους, σύμφωνα με το AFP. «Ο Σαρκοζί είναι εδώ!».

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison de la Santé à Paris pour y être incarcéré, après sa condamnation pour l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007.



Η πρόσβαση στο κτίριο είναι αυστηρά περιορισμένη, ενώ δεκάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί και έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους γύρω από τη φυλακή, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των υπαλλήλων της, μεταδίδει η Le Figaro.

Nicolas Sarkozy jako první exprezident nastoupil do vězení. Televize sledovaly živě jeho přesun z domova do pařížské věznice Santé, kde si bude odpykávat trest za podíl na zločinném spiknutí v tzv.Libyjské aféře.



Ο Σαρκοζί έγραψε νωρίτερα σε ανάρτηση στο X: «Ένας αθώος άνθρωπος μπαίνει στη φυλακή».

«Δεν ζητώ κανένα προνόμιο ή χάρη. Η αλήθεια θα επικρατήσει», πρόσθεσε.