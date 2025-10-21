Κεραμέως: Δεν θίγεται το 8ωρο και το 5ημερο με το 13ωρο – Ενισχύεται η θέση του εργαζομένου

Τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ανέλυσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας πως «δεν θίγεται το 8ωρο».

Η αρμόδια υπουργός σε συνέντευξή της στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, αναφέρθηκε επίσης στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και στις αυξήσεις μισθών επισημαίνοντας τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Όπως τόνισε σχετικά μερικές διατάξεις του νομοσχεδίου ψηφίστηκαν με πάνω από 220 βουλευτές, ενώ το μισό νομοσχέδιο ψηφίστηκε πάνω από τα 3/5 της Βουλής. «Πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι κάτι που ψηφίζεται με τόσο μεγάλη πλειοψηφία;» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχουν όμως πάρα πολλά άρθρα που ενισχύουν με ριζικό τρόπο τον εργαζόμενο. Έχει τη δυνατότητα να δουλεύει τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο. Περισσότερες γυναίκες να παίρνουν το επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Πιο αυστηρές διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία».

«Η κυβέρνηση ενίσχυσε τη θέση του εργαζομένου για όλη την υπερωριακή απασχόληση»

Παράλληλα η κ. Κεραμέως τόνισε πως «η θέση του εργαζόμενου ενισχύεται σημαντικά» σημειώνοντας πως «η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, δίνοντας μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στους εργαζόμενους», ενώ υπογράμμισε πως «δεν καταργείται το 8ωρο, δεν καταργείται το πενθήμερο».

Και πρόσθεσε: «Αν ίσχυε αυτό που έλεγε η αντιπολίτευση θα έπρεπε όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων να είναι 13ωρες».

Στο ερώτημα για το πώς θα ελεγχθεί αν εφαρμόζεται το νέο νομοσχέδιο, η Νίκη Κεραμέως τόνισε: «Τώρα ενισχύθηκε το καθεστώς για τον εργαζόμενο. Μπήκε επίσης ρητά ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση. Η κυβέρνηση ενίσχυσε τη θέση του εργαζομένου για όλη την υπερωριακή απασχόληση. Ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να συμπληρώνει τις ώρες αυτές σε έναν εργοδότη με διπλό κέρδος. Κέρδος στο να μην μετακινείται και κέρδος να παίρνει +40% στην υπερωριακή του απασχόληση. Δεν το έπαιρνε αυτό όταν δούλευε σε έναν εργοδότη».

