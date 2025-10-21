Καματερό: Δικό του ψυγείο μετέφερε στο περιπολικό ο αστυνομικός που τέθηκε σε διαθεσιμότητα – «Το πήγαινε στο σπίτι του»

Τον λόγο που χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό όχημα για να μεταφέρει ένα ψυγείο, αναμένεται να εξηγήσει ο αστυνομικός της Τροχαίας Νέας Ιωνίας που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και υπόκειται σε πειθαρχική έρευνα.

Ο αστυνομικός ζήτησε και έλαβε πενθήμερη διορία προκειμένου να απολογηθεί. Όπως έγραψε από χθες το enikos.gr, ο οδηγός του περιπολικού τέθηκε σε διαθεσιμότητα για το περιστατικό που καταγράφηκε από ερασιτεχνική κάμερα στην περιοχή του Καματερού και κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα.

»Ήταν τροχονόμος, η δουλειά του είναι να καταγράφει τα ατυχήματα με υλικές ζημιές. Στη αρχή που είδα την εικόνα, θεώρησα ότι ίσως μεταφέρουν ένα ψυγείο από το ένα τμήμα σε άλλο, γιατί η αστυνομία δεν έχει ιδιαίτερα φορτηγά κλπ. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτός πήγαινε για δική του δουλειά, ήταν δικό του το ψυγείο και το πήγαινε στο σπίτι του», δήλωσε στο OPEN ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Τι να πω σε αυτόν τον αστυνομικό; Ότι έκανε ηλιθιότητα; Να μην πω κάτι άλλο» σχολίασε ο κ. Καλλιακμάνης.

Σημειώνεται ότι στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται το περιπολικό να έχει ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ, στο οποίο είναι φορτωμένη η ηλεκτρική συσκευή. Στα πλάνα φαίνεται ότι το ψυγείο δεν είναι ασφαλισμένο, και υπάρχει η πιθανότητα να πέσει στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς ή πεζούς.