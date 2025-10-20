Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που φόρτωσε ψυγείο σε περιπολικό – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχουν διατάξει οι αρχές για το βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει ένα περιπολικό να μεταφέρει ένα ψυγείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, έχει εντοπιστεί ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό και κινούνται οι σχετικές διαδικασίες από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το περιπολικό έχει ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ, στο οποίο είναι φορτωμένη η ηλεκτρική συσκευή. Στα πλάνα φαίνεται ότι το ψυγείο δεν είναι ασφαλισμένο, και υπάρχει η πιθανότητα να πέσει στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς ή πεζούς.

Η περιοχή όπου καταγράφηκε το περιστατικό δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο στα σχόλια χρήστες αναφέρουν πως έχει τραβηχτεί στο Καματερό.