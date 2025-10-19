Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο στο πορτμπαγκάζ – Το βίντεο στο TikTok

Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό, ψυγείο

Viral έχει γίνει στο TikTok ένα βίντεο το οποίο καταγράφει ένα περιπολικό να κυκλοφορεί στον δρόμο, μεταφέροντας ένα… ψυγείο.

Τι βρυχάται κάτω από το «Βουνό του Θεού»; – Επιστήμονες μελέτησαν το «πιο περίεργο ηφαίστειο στη Γη» και επιτέλους γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το περιπολικό έχει ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ στο οποίο είναι φορτωμένο ένα ψυγείο. Στα πλάνα φαίνεται ότι το ψυγείο δεν είναι ασφαλισμένο, και υπάρχει κίνδυνος να πέσει στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς ή πεζούς.

Η λεζάντα στο βίντεο γράφει «το περιπολικό δεν είναι ταξί». Πρόκειται για την απάντηση που έλαβε η αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα από τηλεφωνητή της ΕΛ.ΑΣ, λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Θρήνος στην Εύβοια: Έχασε τη μάχη ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο

Η περιοχή που καταγράφηκε το περιστατικό δεν έχει γίνει γνωστή ωστόσο στα σχόλιο χρήστες έχουν γράψει «Πού αλλού; Καματερό».

Το βίντεο προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά. «Και εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε την σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα» αναφέρει ένας χρήστης.

Στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στη Σλοβενία ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

 

 

 

@angelos___xxxxxlτο περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ♬ πρωτότυπος ήχος – Κωνσταντίνος Τελίδης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξεχνάτε γιατί μπήκατε στο δωμάτιο; Βρήκαμε την επιστημονική εξήγηση

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνεται – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

OpenBusiness: Δωρεάν η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου – Παράβολο 200 ευρώ μετά τη λήξη της προθεσμ...

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε ένα παράθυρο για να ξεκλειδώσετε τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του εαυτού σας

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:50 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο από τη δράση συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού εγκληματική ομάδα...
15:40 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών – Γεραπετρίτης: «Η συνεργασία μας με την Αίγυπτο για την Μονή προχωρεί ικανοποιητικά»

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το κα...
14:56 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Θρήνος στην Εύβοια: Έχασε τη μάχη ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο

Έφυγε από τη ζωή ο 21χρονος από την Ξηρόβρυση Χαλκίδας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τ...
14:33 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Κορωπί: Kινηματογραφική καταδίωξη μηχανής – Συνελήφθη ο οδηγός, παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Kινηματογραφική καταδίωξη ενός οδηγού δίκυκλου έγινε τη νύχτα του Σαββάτου στο Κορωπί. Σύμφωνα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης