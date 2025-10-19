Πινακοθήκη Απόλλων: Τα εκθέματα και η ιστορία της – Η συλλογή των Γαλλικών Κοσμημάτων του Στέμματος

Μια γκαλερί κατάλληλη για έναν… Βασιλιά Ήλιο. Τι περιέχει η Galerie d’Apollon στο Μουσείου του Λούβρου, την οποία στοχοποίησαν σήμερα ληστές σε μια επιδρομή που κράτησε μόλις 7 λεπτά. Κατάφεραν να αρπάξουν 9 πολύτιμα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων και να εξαφανιστούν.

Στεγάζει τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα Διαμάντια του Στέμματος.

Ο Charles Le Brun, Πρώτος Ζωγράφος του βασιλιά, ανέλαβε να σχεδιάσει τη διακόσμηση. Ζήτησε από τους καλύτερους καλλιτέχνες να τη δημιουργήσουν. Η Galerie d’Apollon – η πρώτη βασιλική πινακοθήκη στη Γαλλία – ήταν ένα εργαστήριο αισθητικών και αρχιτεκτονικών πειραματισμών, το οποίο, είκοσι χρόνια αργότερα, χρησίμευσε ως πρότυπο για ένα σύμβολο του γαλλικού κλασικισμού: την Αίθουσα των Καθρεφτών στο Κάστρο των Βερσαλλιών.

Ο Le Brun διακόσμησε την θολωτή οροφή της γκαλερί με πίνακες του Απόλλωνα να οδηγεί το άρμα του στον ουρανό. Αυτοί κατά μήκος του κεντρικού άξονα δείχνουν το ταξίδι του θεού ήλιου, σηματοδοτώντας τις διαφορετικές ώρες της ημέρας από την Αυγή έως τη Νύχτα.

Αυτές περιβάλλονται από ένα ολόκληρο σύμπαν εικόνων και συμβόλων όλων όσων επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις του φωτός και της θερμότητας του ήλιου (τις ώρες, τις ημέρες, τους μήνες, τις εποχές, τα ζώδια και τις ηπείρους).

Η «Γκαλερί του Απόλλωνα», με την πλούσια σκαλιστή και ζωγραφισμένη διακόσμησή της, έδωσε οπτική μορφή στη δύναμη του ήλιου πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν, μεγεθύνοντας τη δόξα του Βασιλιά Ήλιου.

Ολοκληρώθηκε από τον Ευγένιο Ντελακρουά

Ωστόσο, δεν άργησε να αρχίσει ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ να εγκαταλείπει το Παρίσι και το Λούβρο υπέρ των Βερσαλλιών, όπου αυτός και η αυλή του τελικά εγκαταστάθηκαν οριστικά. Η διακόσμηση της πινακοθήκης ολοκληρώθηκε δύο αιώνες αργότερα, το 1850, υπό τη διεύθυνση του αρχιτέκτονα Φελίξ Ντουμπάν.

Για να διακοσμήσει το κέντρο της οροφής, ο Ντελακρουά ανέλαβε την ανάθεση ενός πίνακα πλάτους 12 μέτρων. Το αποτέλεσμα, « Ο Απόλλωνας σκοτώνει τον πύθωνα» , αποτελεί μανιφέστο του γαλλικού ρομαντισμού. Ολοκληρώθηκε επίσης η διακόσμηση των τοίχων, με πορτρέτα ταπισερί 28 μοναρχών και καλλιτεχνών που είχαν χτίσει και διακοσμήσει το παλάτι του Λούβρου ανά τους αιώνες.

Συλλογή σκευών από σκληρό λίθο του Λουδοβίκου ΙΔ΄

Από τότε που το Λούβρο μετατράπηκε σε μουσείο, η πινακοθήκη εκθέτει την υπέροχη συλλογή σκευών από σκληρό λίθο των βασιλέων της Γαλλίας. Αυτοί οι όμορφα διακοσμημένοι θησαυροί ήταν σκαλισμένοι από πολύτιμα ορυκτά (συμπεριλαμβανομένων αχάτη, αμέθυστο, λάπις λάζουλι, νεφρίτη και ορεία κρύσταλλο).

Ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ είχε ιδιαίτερο πάθος για τις σκληρόλιθους και η συλλογή του περιλάμβανε περίπου 800 κομμάτια.

Εκτός από την πλούσια διακόσμηση της ίδιας της αίθουσας, τα κύρια αξιοθέατα της γκαλερί είναι τα εναπομείναντα κομμάτια των Γαλλικών Κοσμημάτων του Στέμματος. Το 1887, η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία πούλησε τα περισσότερα κοσμήματα του στέμματος για να καταστείλει τους φόβους για ένα βασιλικό πραξικόπημα, από το οποίο εξαιρούνταν μόνο τα κοσμήματα ιστορικής σημασίας.

Την ίδια χρονιά, τα 23 εναπομείναντα κοσμήματα εκτέθηκαν στην Galerie d’Apollon και παρουσιάστηκαν σε προθήκες σχεδιασμένες από τον αρχιτέκτονα του Λούβρου Edmond Guillaume, μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα από τις συλλογές του Λούβρου.

Περισσότερες προθήκες προστέθηκαν το 1985 (σχεδιασμένες από τον Daniel Pasgrimaud) και το 2020 (σχεδιασμένες από τον Juan Felipe Alarcon). Μερικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια περιλαμβάνουν: