«Ηλέκτρα»: Η Ηλέκτρα αντιμέτωπη με τη μητέρα της και με μια αλήθεια που πονά

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 20 έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30.

Η Ηλέκτρα στη φυλακή και το πρόσωπό της, σε όλες τις εφημερίδες

Η σύλληψη της Ηλέκτρας δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντάει, και το κυριότερο ερώτημα είναι, πού βρίσκεται ο Παύλος… Στο μεταξύ, Μπόγρης, Νικόλας και Βασίλης προσπαθούν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να την αθωώσουν, όμως, χάρη στη Νεφέλη, η κοινή γνώμη έχει στραφεί ήδη εναντίον της… Κι ενώ η Νεφέλη αποφασίζει να βγει σε πανελλαδική μετάδοση για να κατηγορήσει τους φυγάδες, δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη: ο Παύλος, έχει έρθει να την πείσει να πάρει πίσω την καταγγελία… Η Ηλέκτρα στη φυλακή και το πρόσωπό της, σε όλες τις εφημερίδες. Ο Παύλος στην Αρσινόη. Απέναντι σε όλους. Μακριά από εκείνη. Η Δόμνα όμως, θέλει πάνω από όλα να σωθεί το κορίτσι της. Του υπόσχεται να τον βοηθήσει. Κι είναι έτοιμη να τα βάλει με όλο το νησί.

Στο νησί φτάνει ο Νικήτας (Ιωσήφ Πολυζωίδης). Τι ζητά να βρει στην Αρσινόη; Στη φυλακή, η Ηλέκτρα έχει επισκεπτήριο. Ποιος της ζητά να παλέψει για την αλήθεια; Η Νεφέλη είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα: σκοπεύει να δημοσιοποιήσει το ημερολόγιο. Είναι ο Παύλος σε θέση να την μεταπείσει; Στο μεταξύ, η Ηλέκτρα παλεύει να επιβιώσει στη φυλακή και όλα δείχνουν πως έχει αποκτήσει μια απρόσμενη σύμμαχο. Θα της βγει όμως σε καλό; Και ενώ εκείνη προσπαθεί να αντέξει, δύο έρευνες τρέχουν στο νησί της Αρσινόης: από την μία, ο Νικήτας προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση για να καταλάβει τα πραγματικά αίτια του φόνου… και από την άλλη ο Νικόλας προσπαθεί να μπει στο μυαλό του Σωτήρη. Ο Πιλίδης υπογράφει την κατάθεση του. Ο Σωτήρης ήταν στο τελευταίο στάδιο λευχαιμίας, υπάρχουν και οι σχετικές εξετάσεις. Ο Νικόλας, είναι σίγουρος για το τι έχει συμβεί, ότι όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο του αδελφού του, που πήγε στραβά. Και είναι αποφασισμένος να τα αποκαλύψει όλα στην ανιψιά του…

Αναλυτικά όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 – Eπεισόδιο 21ο

Η σύλληψη της Ηλέκτρας δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντάει, και το κυριότερο ερώτημα είναι, πού βρίσκεται ο Παύλος… Στο μεταξύ, Μπόγρης, Νικόλας και Βασίλης προσπαθούν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να την αθωώσουν, όμως, χάρη στη Νεφέλη, η κοινή γνώμη έχει στραφεί ήδη εναντίον της… Πόσους λαγούς από το καπέλο μπορεί να βγάλει ο δικηγόρος; Και πόσο εύκολο θα είναι, όταν ο Βρεττός είναι πεπεισμένος για την ανάμιξη της Ηλέκτρας στο φονικό;

Κι ενώ η Νεφέλη αποφασίζει να βγει σε πανελλαδική μετάδοση για να κατηγορήσει τους φυγάδες, δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη: ο Παύλος, έχει έρθει να την πείσει να πάρει πίσω την καταγγελία… «Θα είμαι δίπλα σου, όμως, αν αποφασίσεις να ξεμπροστιάσεις την Υπηρεσία», της λέει. Η αλήθεια ωστόσο είναι ακόμα πιο σκοτεινή και περίπλοκη. Ο Παύλος θα μάθει για την εγκυμοσύνη της Νεφέλης και θα καταλάβει πως όλοι τους έχουν μπλέξει σε ένα δίχτυ, από το οποίο κανείς δε θα βγει αλώβητος.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 – Eπεισόδιο 22ο

Η Ηλέκτρα στη φυλακή. Μακριά από όλους. Και το πρόσωπό της, σε όλες τις εφημερίδες. Ο Παύλος στην Αρσινόη. Απέναντι σε όλους. Μακριά από εκείνη. Η συνάντησή του με τον Στέργιο θα ‘ναι σκληρή. Του ξεκαθαρίζει πως δεν τον θέλει κοντά στην εγγονή του και τον διώχνει. Η Δόμνα όμως, θέλει πάνω από όλα να σωθεί το κορίτσι της. Του υπόσχεται να τον βοηθήσει. Κι είναι έτοιμη να τα βάλει με όλο το νησί. Στο νησί φτάνει ο Νικήτας (Ιωσήφ Πολυζωίδης). Τι ζητά να βρει στην Αρσινόη; Στη φυλακή, η Ηλέκτρα έχει επισκεπτήριο. Ποιος της ζητά να παλέψει για την αλήθεια; Για την ελευθερία της; «Ένοχη θα δηλώσω», ψελλίζει.

Ο Βασίλης ακούει την Ουρανία να λέει στον Πέτρο ότι, όταν πιέζεται το ποτό είναι η μόνη παρηγοριά του. Το βλέμμα του πυρώνει. Το όνομα του Αλεβιζάτου, κάνει έξαλλο τον Βρεττό. Αρνείται με μανία, να τον προσεγγίσει για το ναυπηγείο. Η Φιόνα μειδιά και η Τιτίκα μαγκώνεται. Γιατί; Ο Παύλος παρακαλεί τη Νεφέλη να του δώσει μια ακόμα ευκαιρία. Για το παιδί τους. Στην Αθήνα, η Δανάη, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στην αδελφή της και στη μάνα της. Δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ο πατέρας της. Η Καίτη, όμως, τα ξέρει όλα… Από τις εφημερίδες.

Στον ρόλο του Νικήτα Γιαννάτου, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 – Eπεισόδιο 23ο

Η επιστροφή του Παύλου φέρνει νέες αναταραχές στο νησί. Και ενώ ο Διονύσης είναι εκεί για να στηρίξει το άλλοθί του, η Νεφέλη δε φαίνεται να πείθεται για την αθωότητά του. Παρά τις προσπάθειές του να ανασκευάσει τη δήλωσή της, η Νεφέλη είναι αποφασισμένη να το φτάσει στα άκρα: σκοπεύει να δημοσιοποιήσει το ημερολόγιο. Είναι ο Παύλος σε θέση να τη μεταπείσει; Στο μεταξύ, η Ηλέκτρα παλεύει να επιβιώσει στη φυλακή και όλα δείχνουν πως έχει αποκτήσει μια απρόσμενη σύμμαχο. Θα της βγει όμως σε καλό;

Και ενώ εκείνη προσπαθεί να αντέξει, δύο έρευνες τρέχουν στο νησί της Αρσινόης: από τη μία, ο Νικήτας προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση για να καταλάβει τα πραγματικά αίτια του φόνου… και από την άλλη ο Νικόλας προσπαθεί να μπει στο μυαλό του Σωτήρη. Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν, ο Νικόλας θα βρει το κλειδί του μυστηρίου… διά στόματος Πιλίδη. Είναι όμως αυτό αρκετό για να υποστηρίξει τη θεωρία του και να σώσει την Ηλέκτρα;

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 – Eπεισόδιο 24ο

Ο Πιλίδης υπογράφει την κατάθεσή του. Ο Σωτήρης ήταν στο τελευταίο στάδιο λευχαιμίας, υπάρχουν και οι σχετικές εξετάσεις. Ο Νικόλας, είναι σίγουρος για το τι έχει συμβεί, ότι όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο του αδελφού του, που πήγε στραβά. Και είναι αποφασισμένος να τα αποκαλύψει όλα στην ανιψιά του. Φτάνει εκεί, μαζί με τον Χάρη, αλλά μία έκπληξη τους περιμένει: δίπλα της, στέκει ο Παύλος. Η επίσκεψη του Μπόγρη στην Ηλέκτρα εξελίσσεται άσχημα. Του ξεκαθαρίζει πως θα δηλώσει ένοχη. Κι είναι αμετάπειστη. Η ένταση ανάμεσα στην Ουρανία και τον Πέτρο είναι εμφανής. Τόσο που την προσέχει και η Φιόνα.

Η Νεφέλη βρίσκει έναν τρόπο να επικοινωνήσει με τη Δανάη. Μέσω του Κάπτεν Μπίλι. Θα ακούσει το μήνυμά της, η αδελφή της; Η Ηλέκτρα έχει ακόμα μια επίσκεψη στη φυλακή. Από τη μητέρα της, που της αποκαλύπτει μια αλήθεια, δυσβάσταχτη για την κόρη της. Ο Παύλος προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Νεφέλης. Ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα, τον κλονίζει. Αποκαλύπτεται ότι η ΚΥΠ τον στηρίζει. Εκείνος παρακαλεί τη Νεφέλη να ανακαλέσει το σύνολο όσων έχει καταθέσει. «Θέλω να ‘μαι κοντά στο παιδί μας», της λέει, «όχι στη φυλακή, όχι νεκρός».

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ