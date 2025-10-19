Εκλογές στα Κατεχόμενα: Στις κάλπες οι Τουρκοκύπριοι

Οι ψηφοφόροι στα Κατεχόμενα προσήλθαν στις κάλπες την Κυριακή για τις εκλογές νέου προέδρου.

Ο νυν Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών, αντιμετωπίζει τον κύριο κεντροαριστερό αντίπαλό του Τουφάν Ερχούμαν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της ανανέωσης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για μια ομοσπονδιακή διευθέτηση με τους Ελληνοκύπριους.

Η θέση του Τατάρ για μια συμφωνία δύο κρατών έχει απορριφθεί από τους Ελληνοκύπριους, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο από το 2017. Επτά είναι οι υποψήφιοι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση θα κριθεί μεταξύ του Τατάρ και του Ερχούμαν, με επαναληπτικό γύρο στις 26 Οκτωβρίου εάν δεν υπάρξει ξεκάθαρος νικητής.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 05:00 GMT και θα κλείσουν στις 15:00 GMT, με τα αποτελέσματα να αναμένονται αργά την Κυριακή.

Πηγή: Reuters