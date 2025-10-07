Κατεχόμενα: Έντονες αντιδράσεις για τη μετατροπή εκκλησίας σε καφέ- μπαρ στην Αμμόχωστο – Δείτε βίντεο

Έντονες αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει εκκλησία που μετατράπηκε σε καφέ-μπαρ στην κατεχόμενη Αμμόχωστo.

Πρόκειται για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ναΐτη. Όπως φαίνεται στο βίντεο, τραπεζάκια και καθίσματα έχουν στηθεί στο προαύλιο του Ιερού Ναού, ενώ εργάτες κάνουν τις κατάλληλες εργασίες και προετοιμασίες.

Δείτε το βίντεο: