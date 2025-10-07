Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Ντίνος Βούλγαρης δίνει το ανεπιθύμητο εγγονάκι του για υιοθεσία στη Γερμανία

Νέο συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Αλεξάνδρα ακούει κερωμένη την Γαλήνη να λέει στον Γρηγόρη ότι δε θα τον αφήσει να καταστρέψει τη ζωή του για τον γιο ενός νταβατζή.

Κάτι σπάει μέσα της με αυτή την ομολογία και ορκίζεται πως δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη.

Το νέο της σύλληψης του υπόπτου κυκλοφορεί παντού, με τον Γιάμαρη να δέχεται και επισήμως συγχαρητήρια για την επιτυχία του – αν και υποπτεύεται πως η ιστορία δεν έχει τελειώσει.

Ο Βούλγαρης μαθαίνει για το τηλεγράφημα και αποφασίζει να δώσει ένα μάθημα στη Λένα, έτσι ώστε να αφήσει τον γιο της στο παρελθόν μια για πάντα. Ο Καπετανάκος δίνει ένα όπλο στον Ανδρέα ζητώντας του να σκοτώσει τον ύποπτο που έχουν συλλάβει.

Δείτε εδώ τα sneak previews:

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου) μετά από την επίσκεψη «γνωριμίας» που έκανε στην Άντζελα (Ιζαμπέλα Φούλοπ) σκαρφίζεται ένα σχέδιο εκδίκησης, για την υλοποίηση του οποίου η συμμετοχή της είναι αναγκαία.

Μετά την κίνηση της Λένας (Χριστίνα Μαθιουλάκη) να ξεφύγει από την επίβλεψη της μητέρας της, της Γαλήνης (Κλέλια Ρένεση), ο σκληρός πατέρας Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) αποφασίζει να δώσει το ανεπιθύμητο εγγονάκι του για υιοθεσία στη Γερμανία.

Το ανακοινώνει αυτό, ως σκληρή τιμωρία για την κόρη του που ζήτησε τη βοήθεια του παππού της και προφανώς δεν είναι διατεθειμένη να υπακούσει στις εντολές του πατέρα της για να δίνουν την εικόνα της αξιοπρέπειας στον Πειραιά.

Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) δείχνει χαμένος στα δικά του τεράστια προβλήματα και αδυνατεί να βοηθήσει την αδελφή του που καταρρέει…

Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) ξυπνά το γιο της Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης) ανακουφισμένη μετά τη σύλληψη για το φόνο του Στράτου.

Χαρούμενη, του λέει ότι σήμερα ξεκινά η νέα, ασυννέφιαστη ζωή του… Ανοίγοντας τις κουρτίνες όμως για να μπει το φως στο δωμάτιο, βλέπει στο δρόμο να την κοιτά σκοτεινή, απειλητική μια άλλη μάνα, μαυροφορεμένη κι αποφασισμένη να φέρει τον πόνο στο σπιτικό της οικογένειας Βούλγαρη.

Είναι η Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου).

Δείτε εδώ το trailer: