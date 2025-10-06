«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Ο Ντίνος Βούλγαρης συγκρούεται με την οικογένειά του – Τι θα δούμε απόψε

Νάντια Ρηγάτου

Media

Δυνατή η συνέχεια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός) κατηγορεί τον μικρό του γιο Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης) ότι αντιτίθεται στις αποφάσεις του πατέρα για την Λένα- σχετικά με το επικείμενο προξενιό.

Ο Ντίνος απογοητευμένος λέει ότι ο μικρός του γιος θα ακολουθήσει τα βήματα του μεγάλου γιου του, του Ορέστη που έχει μπαρκάρει σε καράβι ξένης εταιρείας, παρακούοντας τη θέληση του πατέρα του.

Αιφνιδιαστικά εισβάλλει στο γραφείο η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) αναστατωμένη κι ανήσυχη για την εξαφάνιση της Λένας ( Χριστίνα Μαθιουλάκη). Έξαλλος ο Ντίνος για τη συμπεριφορά όλης του της οικογένειας που συγκρούεται συστηματικά μαζί του…

 Μη χάσετε απόψε στις 22:30 τη συγκλονιστική συνέχεια!

Επεισόδιο 05

Ο Λυκούργος Κονταράς καταφτάνει από το Δουργούτι στο τμήμα Πειραιά, ως ύποπτος για τον φόνο του Στράτου και ο Καπετανάκος ζητά από τον Γιάµαρη να τον αφήσει να το τακτοποιήσει εκείνος.

Η Λένα ψάχνει τρόπο να επικοινωνήσει µε τον παππού της στη Σύρο, ενώ ο πατέρας της ετοιμάζει, ερήμην της, ένα σχέδιο για να την αποκαταστήσει.

Ωστόσο, η Καίτη αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα τον δολοφόνο που υποδεικνύει ο ανιψιός της, Ζήσης, οδηγώντας την έξω από το σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη ένα βήμα πριν το πάτημα της σκανδάλης.

                                          

22:40 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

22:31 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

22:25 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

22:10 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

