Ρωσία: 3 νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική δημοκρατία Μπασκορτοστάν, δήλωσε ο περιφερειάρχης το Σάββατο, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης.

Το εργοστάσιο Avangard, που βρίσκεται στην πόλη Στερλιταμάκ, παράγει όπλα και πυρομαχικά για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου έπληξαν την ίδια περιοχή πριν από ένα μήνα.

Ο επικεφαλής του Μπασκορτοστάν, Ραντίι Χαμπίροφ, δήλωσε στο Telegram το Σάββατο ότι «μια αρκετά βίαιη έκρηξη κατέστρεψε ένα από τα κτίρια» στο χώρο του χημικού εργοστασίου, σκοτώνοντας τρεις γυναίκες.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια κι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο σε μια προσπάθεια να διαταράξει τον εφοδιασμό σε βενζίνη και να στερήσει χρηματοδότηση από τη Μόσχα.