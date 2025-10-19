Ρωσία: 3 νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: 3 νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική δημοκρατία Μπασκορτοστάν, δήλωσε ο περιφερειάρχης το Σάββατο, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης.

Το εργοστάσιο Avangard, που βρίσκεται στην πόλη Στερλιταμάκ, παράγει όπλα και πυρομαχικά για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου έπληξαν την ίδια περιοχή πριν από ένα μήνα.

Ο επικεφαλής του Μπασκορτοστάν, Ραντίι Χαμπίροφ, δήλωσε στο Telegram το Σάββατο ότι «μια αρκετά βίαιη έκρηξη κατέστρεψε ένα από τα κτίρια» στο χώρο του χημικού εργοστασίου, σκοτώνοντας τρεις γυναίκες.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια κι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο σε μια προσπάθεια να διαταράξει τον εφοδιασμό σε βενζίνη και να στερήσει χρηματοδότηση από τη Μόσχα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

Καρκίνος του παγκρέατος: Η εξατομίκευση παραμένει το κλειδί για την επιλογή κατάλληλης θεραπείας

e-ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του – Το παράδειγμα της υπηρεσίας DASHBOARD

Τα νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής το 2026

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται

Αφαιρώντας το σοκ από την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των κυμάτων κρούσης με ακριβή υπολογιστικά μοντέλα
περισσότερα
13:05 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Πρωτοφανής ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – «Έκλεψαν 9 κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα»

Μια πρωτοφανής ληστεία, βγαλμένη από ταινίες του Χόλιγουντ ή τα βιβλία με τις περιπέτειες του ...
12:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αποκάλυψη-βόμβα από την Washington Post: Ο Πούτιν απαίτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα μ...
12:30 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ένοπλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Οι πρώτες πληροφορίες

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση πως στην καρδιά του Παρισιού έγινε ληστεία. Συγκεκριμένα...
12:08 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο: Υπό κράτηση ο πρώην ποδοσφαιριστής που συνελήφθη – Τα βίντεο που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης