Δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο: Υπό κράτηση ο πρώην ποδοσφαιριστής που συνελήφθη – Τα βίντεο που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο 45χρονος Ελληνοκύπριος, πρώην ποδοσφαιριστής που συνελήφθη για την υπόθεση δολοφονίας του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους. Πρόκειται, για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας με την οποία οι δράστες διέφυγαν από την περιοχή της Γερμασόγειας, αφού έκαψαν το βαν που είχαν χρησιμοποιήσει στη δολοφονία.

Το Δικαστήριο διέταξε την κράτηση του 45χρονου για περίοδο 8 ημερών, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Όπως είπε στο δικαστήριο ο Βοηθός Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Ηλίας Κρέουζος, ο 44χρονος είναι ύποπτος για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για διάπραξη φόνου, φόνου εκ προμελέτης, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, εμπρησμό και κλοπή αυτοκινήτου.

Παρακολουθούσαν τον επιχειρηματία

Ενώπιον του δικαστηρίου  αναφέρθηκε ότι η μοτοσικλέτα δεν δηλώθηκε ως κλεμμένη, φαίνεται όμως ότι ήταν ακινητοποιημένη από τις 31 Ιανουαρίου 2025. Ο 45χρονος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, με τους ισχυρισμούς τους να διερευνώνται από τις αρχές.

Επίσης, στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι οι δράστες παρακολουθούσαν το θύμα και το σπίτι του. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο κ. Κρέουζος, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξασφάλισαν υλικό από κλειστά κυκλώματα, στα οποία εμφανίζεται το βαν, που μετά τη δολοφονία τυλίχθηκε στις φλόγες, να περιφέρεται τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του Σταύρου Δημοσθένους.

Πηγή: sigmalive/cyrpustimes.com

 

 

