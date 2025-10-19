Δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο: Στο Δικαστήριο ο πρώην ποδοσφαιριστής που συνελήφθη – Τι υποστηρίζει και πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Enikos Newsroom

διεθνή

δολοφονία επιχειρηματία Κύπρου

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού θα παρουσιαστεί σήμερα ο 45χρονος Ελληνοκύπριος, πρώην ποδοσφαιριστής που συνελήφθη για την υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουν τα κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν πως πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, η οποία είχε εντοπιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα και εικάζεται ότι αυτή χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν από την περιοχή της Γερμασόγειας, όπου έκαψαν το βαν που είχαν χρησιμοποιήσει για την ενέδρα θανάτου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cyprustimes.com κατά τη σύλληψη του, που έγινε σε σπίτι στη Λευκωσία το βράδυ του Σαββάτου, ο 45χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ότι τους τελευταίους μήνες δεν χρησιμοποιούσε ο ίδιος τη μηχανή, την οποία, όπως είπε, είχε αφήσει στο σπίτι άλλου προσώπου.

Οι ανακριτές αναμένεται να παρουσιάσουν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει ώστε να φανεί κατά πόσο ο πρώην ποδοσφαιριστής εμπλέκεται στη μαφιόζικη δολοφονία, πέραν της σύνδεσής του με την υπόθεση λόγω της μοτοσικλέτας που εμφανίζεται να του ανήκει.

Πώς στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον επιχειρηματία

Υπενθυμίζεται ότι, οι εκτελεστές, που φέρεται να ήταν δύο, επέβαιναν σε ένα άσπρο βαν που προπορευόταν του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε το 49χρονο θύμα με τον 18χρονο γιο του. Όταν το αυτοκίνητο ελάττωσε ταχύτητα λόγω κυρτώματος που υπάρχει στην περιοχή, ο εκτελεστής άνοιξε την πίσω πόρτα του βαν και φέρεται να πυροβόλησε με αυτόματο όπλο το θύμα. Την ίδια ώρα ο δεύτερος εκτελεστής βγήκε από την πόρτα του συνοδηγού και πυροβόλησε και αυτός τον επιχειρηματία.  Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο και αφού έκαψαν το αυτοκίνητο σε περιοχή της Γερμασόγειας, διέφυγαν με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο κυριολεκτικά “γαζώθηκε” καθώς βρέθηκαν 13 οπές, ενώ το θύμα φέρεται να δέχθηκε 3 σφαίρες που τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Μετά τη δολοφονική επίθεση, ο γιος του επιχειρηματία, σοκαρισμένος συνέχισε να οδηγεί προκειμένου να μεταφέρει τον πατέρα του στο νοσοκομείο μέχρι που ενεπλάκη σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Τσίρειο στάδιο. Η κατάθεσή του 18χρονου, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, όπως επίσης και του επικεφαλής της ιδιωτικής ασφάλειας του θύματος, θεωρούνται «κλειδιά» για τις αρχές που προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι και να φτάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.  Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μέλη της οικογένειας του Σταύρου Δημοσθένους, συνεργάτες και άτομα του περιβάλλοντος του.

Το βίντεο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών

Τα στελέχη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών συνέλεξαν από τον τόπο του εγκλήματος αρκετά στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εξέταση σε ειδικά εργαστήρια. Οι δύο καμένοι κάλυκες που βρέθηκαν στο βαν όχημα και ένα καπελάκι τύπου τζόκει και δεν αποκλείεται να σχετίζεται με τον έναν δράστη. Όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Cyprus Times, ο ένας εκ των δύο δραστών επέβαινε στη μηχανή, έχοντας ακάλυπτο το κεφάλι του. Σημειώνεται ότι οι δύο κάλυκες που εντοπίστηκαν παραπέμπουν σε όπλο τύπου καλάσνικοφ ή G3.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, βρίσκεται βίντεο μερικών δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται να καταγράφεται η διαφυγή των δραστών, από το σημείο όπου το βαν παραδόθηκε στις φλόγες. Επίσης, θα κάνουν φύλλο και φτερό τα δύο κινητά τηλέφωνα του θύματος, καθώς ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, ο θάνατος του 49χρονου επιχειρηματία οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση η οποία προκλήθηκε από σφαίρες πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος διενήργησε τη νεκροτομή.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, οι έρευνες για τον φόνο εκ προμελέτης του Σταύρου Δημοσθένους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί αριθμός καταθέσεων οι οποίες και αξιολογούνται και έχουν συλλεχθεί τεκμήρια που σχετίζονται με την υπόθεση» είπε. Επίσης, αναφέρθηκε και στα τεκμήρια που εντοπίστηκαν εντός του οχήματος και πλησίον της σκηνής του βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες. «Ήδη η Αστυνομία έχει εντοπίσει κάλυκες από πυροβόλο όπλο στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ πλησίον της σκηνής αυτής εντοπίστηκε και καπέλο που φαίνεται να φορούσε ένας εκ των δραστών» είπε ο κ. Κόνσολος.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσα βήματα την ημέρα είναι απαραίτητα; Τι λένε ειδικοί του Cleveland για τα 10000

Μετρήστε τα ζώα στην εικόνα – Πόσα σας βγαίνουν; Το τεστ παρατηρητικότητας που διχάζει

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα 2026: Ποια σημαντική αλλαγή έρχεται – 8 ερωτήσεις και απαντήσεις

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν τουρίστα σε 17 δευτερόλεπτα

Τέσσερα ζώδια που δεν ξεγελιούνται εύκολα – «Ακόμη και αν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έχετε το πάνω χέρι»
περισσότερα
08:01 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

No Kings: 7 εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν κατά του Τραμπ – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε με μια φωτογραφία με στέμμα

Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν σε μεγάλες και μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα με το σύνθημ...
05:00 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Αμερικανός που φυλακίστηκε άδικα για περισσότερα από 40 χρόνια αφέθηκε ελεύθερος – Τον συνέλαβε η ICE

Αφού εξέτισε 43 χρόνια φυλάκισης για ένα φόνο που δεν διέπραξε, ο Σουμπραμανιάμ «Σούμπου» Βεντ...
04:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο από τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησης Τραμπ σε όλη τη χώρα – «No Kings»

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (18/10) σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτει...
02:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Φριχτό τροχαίο σε εθνικό οδό: Νεκρός ένας οδηγός έπειτα από σύγκρουση – Ο δράστης έτρεχε με πάνω από 220 χιλιόμετρα – Σκληρές εικόνες

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει με ιλιγγ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης