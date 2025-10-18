Δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής – Επεκτείνονται οι έρευνες σε Λευκωσία και Λάρνακα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση φόνου του Σταύρου Δημοσθένους, αναφέρει ο ΑΝΤ1 Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας. Πρόκειται για 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι έρευνες επεκτάθηκαν σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 49χρονος επιχειρηματίας και ποδοσφαιρικός παράγοντας εκτελέστηκε εν ψυχρώ την Παρασκευή (17/10) λίγο μετά τις 9 το πρωί, στον δρόμο Τσιρείου, μέσα στο αυτοκίνητό του.