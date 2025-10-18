Ύπνος: Αυτές είναι οι 4 θέσεις «έντονου στρες» που σας εμποδίζουν να κοιμηθείτε καλά, αποκαλύπτει ειδικός

Ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία και την ευεξία σας. Οι ενήλικες θα πρέπει να κοιμούνται επτά με εννέα ώρες κάθε βράδυ, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η ποσότητα, καθώς και η ποιότητα του ύπνου παίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο. Το στρώμα σας, τα σεντόνια, οι πιτζάμες και ακόμη και η θέση ύπνου μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα του ύπνου, οδηγώντας ενδεχομένως σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι 4 θέσεις έντονου στρες που μπορεί να σαμποτάρουν τον ύπνο σας

Οι συζητήσεις γύρω από τις θέσεις ύπνου που συνδέονται με έντονο στρες κάνουν θραύση στο TikTok, χάρη στη Laurel, γιατρό διαταραχών του εντέρου και ειδικό στην απώλεια βάρους. Στο viral βίντεό της, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η θέση ύπνου αποκαλύπτει τα επίπεδα κορτιζόλης σας. Εάν κοιμάστε [σε αυτές τις θέσεις], πολύ πιθανόν το νευρικό σας σύστημα να βρίσκεται σε κατάσταση επιβίωσης».

Η κορτιζόλη, γνωστή και ως «ορμόνη του στρες», μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τον κύκλο ύπνου–αφύπνισης. Η λανθασμένη στάση του σώματος, κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορεί να διαταράξει τα επίπεδα κορτιζόλης σου και να επιφέρει υπερβολικό στρες στον οργανισμό.

«[Οι θέσεις ύπνου υψηλού στρες δημιουργούν] υπερβολική ένταση ή πίεση σε κρίσιμα σημεία του σώματος — όπως λαιμός, ώμοι, κάτω μέρος της πλάτης ή γοφοί — αντί να επιτρέπουν στη σπονδυλική στήλη να ξεκουραστεί στην φυσική της ευθυγράμμιση», εξηγεί η Dr. Andrea Matsumura, MD, MS, FACP, FAASM, γιατρός ύπνου στο Sleep Goddess MD. «Όταν κοιμάστε σε λάθος θέση για ώρες, οι μύες και οι αρθρώσεις υφίστανται καταπόνηση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αφυπνίσεις, δυσκαμψία ή ακόμη και πόνο την επόμενη μέρα».

Η θέση ύπνου σας επηρεάζει άμεσα το πόσο αποτελεσματικά το σώμα σας ανακτά δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν και η Matsumura θεωρεί απίθανο κάποιος να παραμείνει σε μία θέση τόσο πολύ ώστε να προκληθεί σοβαρή βλάβη, αυτές είναι οι στάσεις σώματος που καλό είναι να αποφεύγετε όταν κοιμάστε:

«Η μούμια»

«Ο αναρριχητής δέντρου»

Εμβρυική στάση

Αγκαλιάζοντας ένα μαξιλάρι

Η στάση της μούμιας είναι όταν κοιμάστε με τα χέρια σταυρωμένα και τα πόδια πολύ τεντωμένα. «Αυτή η ακαμψία μπορεί να περιορίσει την φυσική κίνηση και την αποσυμπίεση των αρθρώσεων κατά τον ύπνο», επισημαίνει η Matsumura. «Μπορεί να προκαλέσει δυσκαμψία ώμων και κάτω μέρους της πλάτης, ενώ περιορίζει την βαθιά διαφραγματική αναπνοή — ειδικά αν κοιμάσαι γυμνός στην πλάτη χωρίς στήριξη στα γόνατα».

Η στάση του αναρριχητή δέντρου περιλαμβάνει ένα πόδι σηκωμένο και τα χέρια ανοιχτά, σαν να σκαρφαλώνεις σε δέντρο. «Αυτή η ασύμμετρη στάση στρέφει τη σπονδυλική στήλη και την λεκάνη, θέτοντας άνιση πίεση στις αρθρώσεις», λέει η ειδικός. «Με τον καιρό, μπορεί να καταπονεί τη μέση και τους μύες των ισχίων, προκαλώντας ενοχλήσεις».

Εμβρυική στάση

Η εμβρυική στάση είναι πολύ διαδεδομένη. Ουσιαστικά στην περίπτωση αυτή κάποιος κατά τη διάρκεια του ύπνου κουλουριάζεται σαν μωρό. Όμως, μην αφήνετε αυτή τη ζεστασιά να σας παραπλανά. «Αν και η θέση αυτή μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας, μπορεί να περιορίσει την αναπνοή από το διάφραγμα και να συμπιέσει πνεύμονες και κοιλιά, μειώνοντας τη ροή οξυγόνου και συμβάλλοντας σε ένταση στη μέση ή τον λαιμό», εξηγεί η Matsumura.

Αγκαλιάζοντας ένα μαξιλάρι

Η στάση αυτή περιλαμβάνει το τύλιγμα και των δύο χεριών γύρω από ένα μαξιλάρι κεφαλής ή σώματος. «Αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο αν η σπονδυλική στήλη παραμένει ευθυγραμμισμένη, παράλληλα όμως μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση του άνω μέρους της πλάτης», σημειώνει η ειδικός.

2 θέσεις ύπνου χαμηλού στρες που αξίζει να δοκιμάσετε

Δεν υπάρχει ιδανική στάση που να ταιριάζει σε όλους, αλλά κάποιες θεωρούνται ωφέλιμες:

Ύπνος στο πλάι : Εάν κοιμάστε στο πλάι, η σωστή ευθυγράμμιση είναι κρίσιμη, καθώς μπορεί να μειώσει το ροχαλητό και να κρατήσει τους αεραγωγούς ανοιχτούς. «Όταν υπάρχει σωστή στήριξη με μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα και κάτω από τον λαιμό, διατηρείται η ουδετερότητα της σπονδυλικής στήλης», λέει η Matsumura.

: Εάν κοιμάστε στο πλάι, η σωστή ευθυγράμμιση είναι κρίσιμη, καθώς μπορεί να μειώσει το ροχαλητό και να κρατήσει τους αεραγωγούς ανοιχτούς. «Όταν υπάρχει σωστή στήριξη με μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα και κάτω από τον λαιμό, διατηρείται η ουδετερότητα της σπονδυλικής στήλης», λέει η Matsumura. Ύπνος ανάσκελα: Όσοι κοιμούνται ανάσκελα πρέπει να έχουν στήριξη κάτω από τα γόνατα για πιο ξεκούραστο ύπνο. Αυτό μειώνει την πίεση στις αρθρώσεις, κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του σώματος και αποτρέπει την καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης.

Το πιο σημαντικό είναι να κοιμάστε αρκετά. Όμως, αν αισθάνεστε εξαντλημένοι παρόλο που έχετε κοιμηθεί αρκετές ώρες, μπορεί να ευθύνεται η στάση ύπνου σας.