Ύπνος: Μελέτη αποκαλύπτει το μυστικό σύστημα του εγκεφάλου που «επιδιορθώνει» το σώμα σας όταν κοιμάστε

Όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας απελευθερώνει την κρίσιμη «αυξητική ορμόνη», η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση των μυών και των οστών. Ωστόσο, οι ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς ο εγκέφαλος ρυθμίζει αυτή τη διαδικασία παρέμεναν μυστήριο μέχρι σήμερα.

Ύπνος: Επιστήμονες ανακάλυψαν 5 διαφορετικά προφίλ – Τι δείχνουν την εγκεφαλική λειτουργία και την ψυχική υγεία

Μελέτη αποκαλύπτει το σύστημα του εγκεφάλου που επιδιορθώνει το σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου

Μέσω μιας λεπτομερούς ανάλυσης των εγκεφαλικών κυκλωμάτων σε ποντίκια, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ (UC Berkeley) ανακάλυψαν τους ειδικούς νευρωνικούς μηχανισμούς και τους βρόχους ανατροφοδότησης που ρυθμίζουν την απελευθέρωση της αυξητικής ορμόνης κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Τα πρωτοποριακά ευρήματα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη θεραπεία παθήσεων που σχετίζονται με προβλήματα ύπνου, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2 και της νόσου Αλτσχάιμερ. Η κατανόηση του ύπνου είναι το “κλειδί” για την κατανόηση της συνολικής μεταβολικής υγείας μας.

Κακός ύπνος: Μελέτη αποκαλύπτει ότι μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου – Ο ρόλος της φλεγμονής

«Οι άνθρωποι γνώριζαν ότι η απελευθέρωση αυξητικής ορμόνης συνδέεται στενά με τον ύπνο, αλλά μόνο μέσω αιματολογικών εξετάσεων», δήλωσε ο νευροεπιστήμονας Xinlu Ding από το UC Berkeley. «Εμείς καταγράψαμε απευθείας τη νευρωνική δραστηριότητα σε ποντίκια για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παρέχουμε ένα βασικό κύκλωμα για μελλοντική εργασία στην ανάπτυξη διαφορετικών θεραπειών».

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Cell.

Η ισορροπία ύπνου και αυξητικής ορμόνης

Η καταγεγραμμένη δραστηριότητα αποκάλυψε ότι η αυξητική ορμόνη απελευθερωνόταν με διαφορετικούς τρόπους κατά τη διάρκεια του ύπνου REM και του ύπνου non-REM. Σημαντικό στοιχείο ήταν η ύπαρξη ενός βρόχου ανατροφοδότησης που περιλαμβάνει νευρώνες στον υπομέλανα τόπο (Locus Coeruleus), μια περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με την εγρήγορση.

«Αυτό υποδηλώνει ότι ο ύπνος και η αυξητική ορμόνη σχηματίζουν ένα εξαιρετικά ισορροπημένο σύστημα», εξηγεί ο νευροεπιστήμονας Daniel Silverman. «Ο πολύ λίγος ύπνος μειώνει την απελευθέρωση αυξητικής ορμόνης, και η υπερβολική αυξητική ορμόνη μπορεί με τη σειρά της να ωθήσει τον εγκέφαλο προς την αφύπνιση. Αυτή η ισορροπία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, την αποκατάσταση και τη μεταβολική υγεία».

Ποιοτικός ύπνος: Μείωση κινδύνου παχυσαρκίας και διαβήτη

Εκτός από την ανάπτυξη, η αυξητική ορμόνη διαχειρίζεται τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τη γλυκόζη και το λίπος. Η έλλειψη της ορμόνης λόγω κακού ύπνου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η κατανόηση αυτού του νευρωνικού κυκλώματος μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες ορμονικές θεραπείες που θα βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου και θα αποκαταστήσουν τη φυσιολογική ισορροπία της αυξητικής ορμόνης, δίνοντας λύση σε πολλούς που δυσκολεύονται με τον κακό ύπνο.

 

