Άγρια δολοφονία στην Κύπρο: Εκτέλεσαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Άγρια δολοφονία με θύμα πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στην Λεμεσό, στην Κύπρο συνέβη το πρωί της Παρασκευής (17/10).

Ήταν λίγο μετά τις 9 το πρωί, στον δρόμο Τσιρείου, όταν ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας και επιχειρηματίας, Σταύρος Δημοσθένους εκτελέστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το philenews.com, άνοιξε πυρ εναντίον του. Συγκεκριμένα, ο δράστης, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του Σταύρου Δημοσθένους, ανέκοψε την πορεία του και άρχισε να τον πυροβολεί.

Από το περιστατικό, μάλιστα, προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα. Διερευνάται επίσης, αν το φλεγόμενο όχημα στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας, σχετίζεται με την υπόθεση. Ήδη στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους είναι κλειστός.