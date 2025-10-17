Θεσσαλονίκη: 15χρονος χτύπησε συνομήλικό του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μία 13χρονη

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται να βίωσε ένας 15χρονος από έναν συνομήλικό του και μια 13χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στις Αρχές, στα τέλη του περασμένου Αυγούστου ο 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του στο κέντρο της πόλης. Πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως, το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Βενιζέλου.

Ο εφιάλτης όμως για τον 15χρονο δεν φαίνεται να σταμάτησε εκεί, αφού στη συνέχεια ο ανήλικος δράστης του ξυλοδαρμού μαζί με μία 13χρονη φέρονται να τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Σε βάρος των του 15χρονου και της 13χρονης έχει σχηματιστεί από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, δικογραφία -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

