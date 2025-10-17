Πρίγκιπας Χάρι: Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισής του – «Έδειχνε λυπημένος και αγχωμένος»

Enikos Newsroom

lifestyle

Πρίγκιπας Χάρι Μέγκαν Μαρκλ

Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισης του πρίγκιπα Χάρι στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ για τελετή βραβείων στην Νέα Υόρκη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail.

Το ζευγάρι συμμετείχε στα βραβεία «Ανθρωπιστής της Χρονιάς» και η αρνητική διάθεση του πρίγκιπα Χάρι προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Ο δευτερότοκος γιος του Βρετανού βασιλιά έδειχνε «λυπημένος, αγχωμένος και κουρασμένος», σύμφωνα με άτομο, που βρισκόταν στο κοινό της εκδήλωσης.

Η πηγή ανέφερε ότι είναι πιθανό ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ να ήταν επηρεασμένοι, επειδή δεν υπήρχε κόσμος να τους υποδεχτεί στα βραβεία την περασμένη Παρασκευή.

«Έχεις την εντύπωση ότι η ζωή του έχει πάρει λάθος στροφή. Ο Χάρι έδειχνε θλιμμένος, αγχωμένος και κουρασμένος. Προφανώς μισεί να μιλάει μπροστά σε κόσμο», εξήγησε η πηγή.

Παράλληλα είπε ότι φαινόταν ότι το κλίμα μεταξύ τους ήταν πολύ επαγγελματικό. «Ήταν τόσο θλιβερό. Κανένα πλήθος να τους υποδεχτεί. Και ήταν πολύ επαγγελματικό μεταξύ των δύο τους. Ήταν τόσο ενδιαφέρον να τους δω από κοντά», ανέφερε η πηγή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news στον ΕΟΔΥ

Καούρα: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου του οισοφάγου – Με ποιες άλλες παθήσεις συνδέεται

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε ATM

4 SOS για τα τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Πώς οι επιτιθέμενοι παρακάμπτουν τα συγχρονισμένα passkeys

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία φώκια σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:49 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή»

Ο Νίνο έδωσε συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και απάντησε αν είναι ερωτευμένο...
09:23 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Παππά: Αν αρχίσει η μαμά μου τα «πότε θα κάνεις παιδιά» θα πέσει βούρδουλας, αυτά τα θέματα είναι τζιζ

Η Δανάη Παππά μίλησε στον Alpha και δήλωσε «το μητρικό μου ένστικτο ήταν ξύπνιο από όταν γεννή...
09:07 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη – «Κανένα σχόλιο»

Η Δέσποινα Βανδή επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο...
04:51 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ηλίας Ψινάκης: Η φωτογραφία στο Instagram που προκάλεσε… νοσταλγία

Μια ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη στο Instagram στάθηκε αρκετή για να γεμίσει τα μέσα κοινωνικής δι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης