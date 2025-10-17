Πρίγκιπας Χάρι: Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισής του – «Έδειχνε λυπημένος και αγχωμένος»

Το παρασκήνιο της τελευταίας δημόσιας εμφάνισης του πρίγκιπα Χάρι στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ για τελετή βραβείων στην Νέα Υόρκη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail.

Το ζευγάρι συμμετείχε στα βραβεία «Ανθρωπιστής της Χρονιάς» και η αρνητική διάθεση του πρίγκιπα Χάρι προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Ο δευτερότοκος γιος του Βρετανού βασιλιά έδειχνε «λυπημένος, αγχωμένος και κουρασμένος», σύμφωνα με άτομο, που βρισκόταν στο κοινό της εκδήλωσης.

Η πηγή ανέφερε ότι είναι πιθανό ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ να ήταν επηρεασμένοι, επειδή δεν υπήρχε κόσμος να τους υποδεχτεί στα βραβεία την περασμένη Παρασκευή.

«Έχεις την εντύπωση ότι η ζωή του έχει πάρει λάθος στροφή. Ο Χάρι έδειχνε θλιμμένος, αγχωμένος και κουρασμένος. Προφανώς μισεί να μιλάει μπροστά σε κόσμο», εξήγησε η πηγή.

Παράλληλα είπε ότι φαινόταν ότι το κλίμα μεταξύ τους ήταν πολύ επαγγελματικό. «Ήταν τόσο θλιβερό. Κανένα πλήθος να τους υποδεχτεί. Και ήταν πολύ επαγγελματικό μεταξύ των δύο τους. Ήταν τόσο ενδιαφέρον να τους δω από κοντά», ανέφερε η πηγή.