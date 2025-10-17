ΗΠΑ: Σωριάστηκε στο έδαφος 83χρονος Γερουσιαστής – Βίντεο

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Μιτς ΜακΚόννελ πέφτει στο έδαφος μέσα στο Καπιτώλιο.

Ο 83χρονος Γερουσιαστής είναι χαμογελαστός και περπατάει για να πάει σε ψηφοφορία. Δευτερόλεπτα πριν πέσει, πιάνει το χέρι του βοηθού του. Αμέσως μετά σωριάζεται στο έδαφος και όσοι βρίσκονται γύρω του σπεύδουν να τον βοηθήσουν να σηκωθεί.

«Είναι εντελώς καλά» διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Γερουσιαστή στην εφημερίδα New York Post. Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μιτς ΜακΚόννελ πέφτει δημόσια, αφού αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και το προχωρημένο της ηλικίας του. Μάλιστα έχει δηλώσει ότι δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για Γερουσιαστής μόλις τελειώσει αυτή η θητεία του.