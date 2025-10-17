Είναι έτοιμη να χωρίσει τον πλούσιο σύζυγό της – «Πουλάει τα πράγματά μου πίσω από την πλάτη μου»

Μία γυναίκα εξηγεί ότι έχει φτάσει στα όριά της, έπειτα από μια δεκαετία μυστικοπάθειας στα οικονομικά, χαμένα πράγματα και έλλειψη επικοινωνίας με τον σύζυγό της. Στράφηκε στην κοινότητα του Reddit, λέγοντας πως ο άνδρας της κρύβει την οικονομική τους κατάσταση, ενώ πουλάει και πράγματα του σπιτιού τους στα κρυφά.

Επισημαίνει ακόμη πως, οι γονείς της, τον έχουν “ξελασπώσει” οικονομικά πολλές πολλές φορές. Μετά από δέκα χρόνια έλλειψης επικοινωνίας, πλέον σκέφτεται να χωρίσει. Ζητεί τη στήριξη των χρηστών. Ο άνδρας της είναι πολύ μυστικοπαθής στα οικονομικά θέματα.

Συγκεκριμένα, η 42άχρονη γυναίκα αναφέρει ότι, με τον 48 ετών άνδρα της, είναι παντρεμένη εδώ και δέκα χρόνια, έχουν τρία παιδιά αλλά εκείνος δεν ήταν ποτέ ειλικρινής με τα οικονομικά τους. “Ανέκαθεν μου έκρυβε την οικονομική τους κατάσταση αλλά όταν βγαίναμε, έκανε ‘μόστρα’, μου έλεγε να μην ανησυχώ και πως μπορεί να με φροντίσει”.

Όταν τον πρωτογνώρισε, η γυναίκα λέει ότι εντυπωσιάστηκε από την αυτοπεποίθηση και τη γενναιοδωρία με τα χρήματα, κάνοντάς την να πιστεύει ότι κοντά του θα έχει οικονομική ασφάλεια. Ακόμη εξηγεί ότι, στην πρώτη της εγκυμοσύνη δούλευε αλλά λόγοι υγείας την ανάγκασαν να μείνει στο σπίτι. “Μετά το πρώτο παιδί, έμεινα στο σπίτι και φρόντιζα τα παιδιά. Αν ήμουν καλά, θα δούλευα”, αναφέρει, συμπληρώνοντας ότι πληρώνει λογαριασμούς αλλά ο άνδρας της βγάζει πολλά περισσότερα από εκείνη.

“Πληρώνω κάποιους απ’ τους λογαριασμούς αλλά γενικά, εκείνος βγάζει πολλά περισσότερα από εμένα, πέρα από το ότι λαμβάνει μια μηνιαία δόση από μια επένδυση που κληρονόμησε”, εξηγεί.

“Ουσιαστικά, βγάζει περίπου τα διπλάσια από εμένα”. Παρά την εισοδηματική τους διαφορά, εκείνη συμβάλει στο μέτρο που της αντιστοιχεί, πληρώνοντας τους λογαριασμούς της και τα έξοδα του σπιτιού.

Η μεγάλη στεναχώρια της όμως, είναι η μυστικοπάθειά του. “Δεν μου αποκαλύπτει την οικονομική μας κατάσταση”, λέει χαρακτηριστικά.

“Έχει χρεωθεί τρεις φορές – τον γλίτωσαν οι γονείς μου”

Όλα αυτά τα χρόνια, έχει μάθει πως ο άνδρας της έχει χρεωθεί επανειλημμένα – αλλά κάθε φορά, τον έσωζαν. “Τρεις φορές μέχρι τώρα, όλο και κάποιος θα τον βοηθούσε να ξεχρεώσει από το τεράστιο χρέος που είχε συσσωρεύσει και μάλιστα, δεν τους έδωσε πίσω τα χρήματα”, αποκαλύπτει.

Τονίζει πως οι γονείς της τον στήριζαν πάντα οικονομικά, κάτι που δεν θεωρεί υγιές. “Είναι απογοητευτικό”, σημειώνει. “Όχι επειδή ζηλεύω, αλλά επειδή βγάζει αρκετά χρήματα και αν τα διαχειριζόταν σωστά, αν μου μιλούσε, όλα θα ήταν μια χαρά”.

Παρά τις προσπάθειές της να επικοινωνήσουν, η γυναίκα καταλήγει ότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει λυθεί σ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους.

Ένα πρόσφατο περιστατικό έφερε και πάλι το πρόβλημα στην επιφάνεια. “Διάλεγε πράγματα για να πουλήσει, χωρίς να μου έχει πει τίποτα”, αναφέρει. Σύμφωνα με την ίδια, πούλησε πράγματα συναισθηματικής αξίας, δώρα και αγαπημένα της αντικείμενα.

“Πούλησε μερικά έπιπλα που μας έκανε δώρο η μητέρα του, μια λάμπα που αγαπούσα και, πάντα μου τα έκρυβε”, εξηγεί. “Δεν μπορώ να ξέρω τι πραγματικά λείπει απ’ το σπίτι”. Όπως αναφέρει, του έχει ζητήσει επανειλημμένα τουλάχιστον να την ειδοποιεί όταν έχει σκοπό να πουλήσει κάτι, αλλά εκείνος πάντα αρνείται. “Μου λέει ότι δεν είναι σημαντικό, ότι ξεχνάει”.

Μετά από μια δεκαετία που κάνουν την ίδια κουβέντα, η γυναίκα έχει απελπιστεί και η υπομονή της, έχει εξαντληθεί. “Άντεξα δέκα χρόνια και ειλικρινά, σκέφτομαι σοβαρά να χωρίσω αν δεν αλλάξει”, παραδέχεται.

Όπως λέει, έχει προσπαθήσει να του δώσει το περιθώριο να καταλάβει και ν’ αλλάξει, αλλά τίποτα. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η αδικία στις ευθύνες του σπιτιού. “Τα έκανα πάντα όλα μόνη μου”, εξηγεί, σημειώνοντας πως ακόμη και όταν μετέφεραν τα πράγματα της μακαρίτισσας της μητέρας του στο σπίτι τους, τα κουβαλούσε όλα μόνη της.

“Εδώ και δυόμιση χρόνια, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα με τα πράγματα αξίας που έχουμε στο γκαράζ”. Ενώ περιστασιακά έχει πουλήσει κάποια από τ’ αντικείμενα αυτά, η γυναίκα πληροφορεί ότι εκείνος πήγε και πούλησε τ’ αγαπημένα της πράγματα, αγνοώντας της και αδιαφορώντας για εκείνη.

“Θα πουλήσει τα πράγματα, θα ξοδέψει τα λεφτά και μετά θα παραπονιέται επειδή δεν έχει χρήματα”, λέει η γυναίκα. Η απελπισία της την έχει κάνει ν’ αναρωτιέται αν η σκέψη της είναι λογική ή παράλογη. Στα σχόλια, μια αναγνώστρια σημείωσε πως η κατάσταση είναι περίπλοκη, γράφοντας “Αν χρεωθείτε, θα αποδεχτεί ότι είχες δίκιο αλλά αν είναι πράγματι πλούσιος, θα έχεις άδικο”.

“Έχεις κάνει προγαμιαίο συμβόλαιο;”. Στην ερώτηση, η γυναίκα απάντησε πως “Όχι δεν έχω υπογράψει. Ακόμη και ο πατέρας του ξέρει το παιδί του και είναι πολύ επιφυλακτικός με την κληρονομιά”.