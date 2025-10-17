Κέρκυρα: Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα – Μήνυμα από το 112 λόγω του πυκνού καπνού

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) σε επιχείρηση με κατεψυγμένα, στην Κέρκυρα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του κτιρίου, στις αποθήκες.

Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες και 8 οχήματα και οχήματα της πολιτικής προστασίας.

Πριν από λίγη ώρα, το πρωί της Παρασκευής, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, λόγω του πυκνού καπνού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025

