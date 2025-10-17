Κεφαλονιά: 17χρονη ξυλοκόπησε 13χρονη και η παρέα της τραβούσε βίντεο – «Είναι η τρίτη φορά» λέει η μητέρα του θύματος

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, εκ των οποίων τα περισσότερα σημειώνονται μέσα ή κοντά σε σχολεία. Μία νέα περίπτωση βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά, όπου μία 13χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από μία 17χρονη, με την παρέα της δεύτερης να βιντεοσκοπεί το συμβάν.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε το Mega, ακολουθεί ο εξής διάλογος ανάμεσα σε θύμα και θύτη. Η 13χρονη δέχεται λεκτική και σωματική βία στη μέση του δρόμου από την 17χρονη και την παρέα της.

-Θέλω να φύγω.

-Ρε πες μου ότι έλεγες μ… και θα φύγεις να πας στην ευχή της Παναγίας.

-Φτάνει, φτάνει! Ξεκουμπίσου όπως είσαι!

-Θέλω λόγο! Πάμε πάλι… Ένα, δύο…

-Δεν ξέρω…

-Δεν ξέρεις; Δεν ξέρεις; Δεν ξέρεις;

-Μπορώ να φύγω τώρα;

Η μητέρα της, εμφανώς σοκαρισμένη είπε στο Mega ότι το παιδί της «ζητούσε συνέχεια να φύγει, επί της ουσίας την κρατούσαν με το έτσι θέλω εκεί, την κρατούσε και όμηρο με το έτσι θέλω». Πρόσθεσε πως το παιδί επέστρεψε στο σπίτι τρομοκρατημένο και δεν είπε κουβέντα για το συμβάν σε κανέναν.

«Να έχω ένα παιδί ξυλοκοπημένο στο σπίτι και να μη μου έχει πει τίποτα για την περιπέτεια που πέρασε; Ήταν οργανωμένο ότι θα την χτυπήσουνε γιατί σκοπός της κοπέλας ήταν να δείξουν (σ.σ.: το βίντεο) στους συνομήλικους. Το έστειλε παντού στους φίλους της, σε μία ομαδική που είχε» πρόσθεσε.

Οι απειλές μετά το περιστατικό

Ακόμη, όμως, και μετά την επίθεση, η 17χρονη συνέχισε τις απειλές, με ηχητικά μηνύματα που έστελνε στην 13χρονη. Το ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega είναι ενδεικτικό.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω».

«Εδώ και τρία χρόνια, από τα 11 της, με την εισαγωγή της στο Γυμνάσιο, την κόρη μου την κακοποιεί, την έβλεπε στην πλατεία τα απογεύματα, τα καλοκαίρια, την έφτυνε μέσα στα μούτρα, την χλεύαζε, την χτύπαγε μπουνιές μπροστά στον κόσμο συστηματικά, αυτή ήταν η τρίτη φορά που την ξυλοκόπησε», προσθέτει η μητέρα της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.