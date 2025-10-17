Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας, όπου μια 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της αβοήθητη, περιμένοντας ιατρική βοήθεια που δεν έφτασε εγκαίρως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messinialive.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να έπεσε έξω από το σπίτι της και να τραυματίστηκε σοβαρά. Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, ωστόσο το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας στη Λογγά δεν εφημέρευε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κληθεί μονάδα του ΕΚΑΒ από την Καλαμάτα.

Το ασθενοφόρο έφτασε περίπου 45 λεπτά αργότερα, όμως ήταν ήδη αργά – η άτυχη γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης. Διαχρονικά, κάτοικοι και τοπικοί φορείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και αποτελεσματική λειτουργία των υγειονομικών δομών της περιοχής, πριν σημειωθούν κι άλλες τραγικές απώλειες. Η «λύση» που έχει δοθεί είναι ότι ασθενοφόρο στην περιοχή είναι μόνιμο μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

Το θέμα δημοσιοποίησε ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε.Κορώνης, Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Μαργιάννης με σχετική του ανάρτηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ένα αβοκάντο την ημέρα

44χρονη που πήγε να πεθάνει μετά από δάγκωμα γάτας λέει: «Τα σκυλιά μου μού έσωσαν τη ζωή»

4 SOS για τα τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Συνάντηση Πιερρακάκη με Τούρκο ΥΠΟΙΚ – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία φώκια σε 12 δευτερόλεπτα

Τρία ζώδια που συνεχίζουν να χαμογελούν ακόμη και όταν η ζωή γίνεται δύσκολη
περισσότερα
08:55 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αφίδνες: Και τρίτος νεκρός στο τροχαίο κοντά στα διόδια – Στο ΚΑΤ οι τραυματίες από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά είναι ο απολογισμός του τροχαίο...
08:43 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κέρκυρα: Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα – Μήνυμα από το 112 λόγω του πυκνού καπνού

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) σε επιχείρηση με κατεψυγμένα, στην Κέρκυρα, σημα...
08:39 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κίνηση: «Κόλαση» στον Κηφισό λόγω τροχαίων, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) στους δρόμους της Αττικής...
08:02 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο διάλογος των κατηγορουμένων πριν από το έγκλημα – «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Χωρίς τέλος συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το διπλό φονικό που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης