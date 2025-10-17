Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγός αυτοκινήτου, σε έξαλλη κατάσταση, προσπάθησε να επιτεθεί σε επιβάτες λεωφορείου. Το βίαιο ξέσπασμά του προκάλεσαν οι αποδοκιμασίες για τις επικίνδυνες μανούβρες που έκανε με το όχημά του.

Σύμφωνα με το Star, ο οδηγός του αυτοκινήτου πήγε να στρίψει από τον κόμβο και έκοψε αιφνιδιαστικά τον δρόμο στο λεωφορείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου φρέναρε απότομα, οι επιβάτες αναστατώθηκαν και αποδοκίμασαν έντονα τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος στο φανάρι βγήκε από το όχημα μαζί με τον συνοδηγό. Χτυπούσε την πόρτα του λεωφορείου για να ανοίξει και άρχισε να φωνάζει και να κλωτσά.

Επικράτησε πανικός, γιατί είχε κλείσει ο δρόμος και χρειάστηκε να βγει ο οδηγός του λεωφορείου και κάποιοι ψυχραιμότεροι για να τον απομακρύνουν.

