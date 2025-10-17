Αποστολή στις ΗΠΑ: Στο Atlantic Council οι ελληνικές εταιρείες άμυνας – Συζήτηση στην AUSA

Στη φετινή AUSA, την μεγαλύτερη έκθεση αμυντικού υλικού του Στρατού των ΗΠΑ, που διεξήχθη στο διάστημα 13-15 Οκτωβρίου 2025 στη Ουάσινγκτον, η Ελλάδα ήταν περισσότερο οργανωμένη κι εξωστρεφής από ποτέ.

Αποστολή στην Ουάσινγκτον: Χρήστος Μαζανίτης

Με επικεφαλής το ελληνο-αμερικανικό εμπορικό επιμελητήριο (AMCHA) και υπό την αιγίδα της ΓΔΑΕΕ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Enterprise Greece του υπουργείου Εξωτερικών, οι ελληνικές εταιρείες μπόρεσαν να περάσουν με δυναμισμό το μήνυμα ότι βρίσκονται στις ΗΠΑ για συνέργειες με αμερικανικές εταιρείες, για να επενδύσουν και για να μπορέσουν να βελτιώσουν τα υπάρχοντα αμυντικά συστήματα με μικρό κόστος αλλά και να προσφέρουν ανταγωνιστικές, καινοτόμες λύσεις, που αυξάνουν δραματικά τον βαθμό πλεονεκτήματος του μαχητή στο σύγχρονο πεδίο.

Στο Atlantic Council

Στην έδρα του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη των ελληνικών εταιρειών άμυνας, με την υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών – με την ίδια την πρέσβη Αικατερίνη Νασίκα να παρευρίσκεται στην συνάντηση με κορυφαίους Αμερικανούς συμβούλους και διαμορφωτές γνώμης στον τομέα της άμυνας – και την παρουσία του ΕΛΚΑΚ για λογαριασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με το τρίπτυχο Safer – Stronger – Prosperous η πρέσβης Αικατερίνη Νασίκα έδωσε το περίγραμμα του γιατί για τις ΗΠΑ η χώρα μας αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο της ευρύτερης περιοχής για συνέργειες και επενδύσεις, εξηγώντας «Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας είναι η ασφαλέστερη, είναι ισχυρή γιατί βοηθά στην ενίσχυση της ασφάλειας των ΗΠΑ στην περιοχή και είναι κι επιτυχημένη διότι έχει hub σε Σούδα κι Αλεξανδρούπολη που ενισχύει τα κρίσιμα σχέδια».

«Οι ελληνικές εταιρείες σήμερα δεν είναι απλοί πελάτες. Είναι καινοτόμοι, πρωτοπορούν σε πολλούς τομείς. Και στόχος μας είναι να φέρουμε τις δύο πλευρές του Ατλαντικού πιο κοντά» επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του AMCHA Γιάννης Σαρακάκης.

Σε μία ανατρεπτική τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και Πρόεδρος του EFA GROUP Κρίστιαν Χατζημηνάς, εξέπληξε τους Αμερικανούς τονίζοντας ότι «Είμαστε υπέρμαχοι της λογικής ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύει στις ΗΠΑ». Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του παρουσίασε πώς η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικούς εφευρέτες και τεχνικούς, οι οποίοι εργάζονται στις ελληνικές εταιρείες επισημαίνοντας ότι «έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Δεν είναι τυχαίο ότι εκπροσωπώ μία εταιρεία που έχει καταγράψει 3 δις εξαγωγές».

Το γεγονός ότι η Ελλάδα κεντρίζει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και προχωρά σε αμυντικές συνεργασίες αποτυπώθηκε και από την τοποθέτηση του Jake Sotiriadis, Ανώτερος Μη Κατοικών Εταίρος (Nonresident Senior Fellow) στο Atlantic Council, στο Κέντρο Στρατηγικής και Ασφάλειας Scowcroft (Scowcroft Center for Strategy and Security), με εστίαση στη Γεωστρατηγική Πρωτοβουλία (GeoStrategy Initiative).

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων. Δεν είναι περιφερειακός παίχτης» τόνισε μεταξύ άλλων.

Η τοποθέτηση του ελληνικής καταγωγής Sotiriadis έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι είναι ένας αναγνωρισμένος ηγέτης στη στρατηγική πρόβλεψη, τις πληροφορίες, τη γεωπολιτική και την πολιτική τεχνολογίας και σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (US State Department), όπου εκπαιδεύει διπλωμάτες στην στρατηγική πρόβλεψη και τα γεωπολιτικά μέλλοντα στο Foreign Service Institute.

Το Atlantic Council είναι μια αμερικανική δεξαμενή σκέψης (think tank) στον τομέα των διεθνών σχέσεων, με έδρα την Ουάσιγκτον, D.C. Ιδρύθηκε το 1961 και προωθεί τον Ατλαντισμό, δηλαδή την συνεργασία μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης (της “Ατλαντικής Κοινότητας”).

Ο βασικός του ρόλος και οι δραστηριότητές του είναι η προώθηση της εποικοδομητικής ηγεσίας και της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο, σε συνεργασία με συμμάχους και εταίρους.

Παράγει εκτενείς αναλύσεις, εκθέσεις και προτάσεις πολιτικής (policy briefs) για κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως η διεθνής ασφάλεια, η παγκόσμια οικονομική ευημερία, η ενέργεια, η τεχνολογία και οι περιφερειακές προκλήσεις.

Λειτουργεί ως φόρουμ για τη συζήτηση και τη διαμόρφωση πολιτικών, φέρνοντας σε επαφή ηγέτες, ειδικούς, και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο.

Διαχειρίζεται διάφορα περιφερειακά κέντρα και προγράμματα που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές (όπως Ευρώπη, Ευρασία, Μέση Ανατολή) και λειτουργικές θεματικές (όπως GeoEconomics, Ασφάλεια, Ενέργεια).

Στόχος είναι να διαμορφώσει επιλογές και στρατηγικές πολιτικής για τη δημιουργία ενός πιο ελεύθερου, ασφαλούς και ευημερούντος κόσμου.

Είναι μια μη κομματική οργάνωση που επιδιώκει να δημιουργήσει συναίνεση για τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Roundtable στην AUSA

Στο Συνεδριακό Κέντρο Walter E. Washington, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ελληνικο-αμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου μια αποκλειστική εκδήλωση με τίτλο: «Επενδύοντας στο Αμυντικό Μέλλον της Ευρώπης: Ευκαιρίες και Καινοτομία στην Ελλάδα», στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Ελληνικού Περιπτέρου στην Ετήσια Συνάντηση και Έκθεση AUSA 2025.

Αυτή η εκδήλωση υψηλού επιπέδου συγκέντρωσε ηγέτες της βιομηχανίας, ειδικούς στον τομέα της άμυνας και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να εξερευνήσουν το εξελισσόμενο αμυντικό τοπίο της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας στην ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων. Διακεκριμένοι ομιλητές — συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εκπροσώπων των αμυντικών βιομηχανιών των ΗΠΑ και της Ελλάδας — συμμετείχαν σε εις βάθος συζητήσεις σχετικά με τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμυντικοί τομείς της Ευρώπης και των ΗΠΑ, αναδεικνύοντας ευκαιρίες για βελτιωμένη κατανόηση και συνεργασία.

Ο υπογράφων, εκπροσωπώντας το enikos.gr, συντόνισε την συγκεκριμένη εκδήλωση στην οποία μίλησαν οι Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Υποστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, Διευθυντής του Δ’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Δρ . Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece, Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, Santiago Rοbles Monsalve, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικού Τμήματος / Σύμβουλος Ασφάλειας και Άμυνας, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Tonya Curts, Αναπληρώτρια & Ανώτερη Διευθύντρια, Βιομηχανική Ανάπτυξη Πυραύλων και Ελέγχου Πυρός. Lockheed Martin, Tiziana Cotugno, Αντιπρόεδρος, Εταιρικό Στέλεχος για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, L3Harris Technologies, Νικόλαος Παπατσάς, Ανώτερος Συνέταιρος, EFA Group, Αντιπρόεδρος, HASDIG, Γιώργος Καρούντζος, Γενικός Διευθυντής, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Ε. Φ. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής, Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Intracom Defense-IDE, Συνταγματάρχης Νικόλαος Μέγγος, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.

Αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν η ανάδειξη του πλαισίου υπό το οποίο ευνοούνται από την ελληνική πολιτεία πλέον οι συνέργειες και η συμπαραγωγή επί ελληνικού εδάφους οπλικών συστημάτων που προμηθεύονται οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, προβάλλοντας ότι το 25% της βιομηχανικής συμπαραγωγής, που είναι υποχρεωτική πλέον, αποτελεί απλά το επιστέγασμα των ευκαιριών που δίνονται σε ξένες επιχειρήσεις να συνεργαστούν με ελληνικές εταιρείες που έχουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο DNA τους.