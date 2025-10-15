Αποστολή στην Ουάσιγκτον: O ελληνικής καταγωγής Στρατηγός Άντριου Πόππας στο ελληνικό περίπτερο της AUSA – Ενθουσιασμός με το τσαρούχι

Στο ελληνικό περίπτερο της μεγαλύτερης έκθεσης αμυντικού υλικού των ΗΠΑ βρέθηκε ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός Στρατηγός Άντριου Πόππας, ο οποίος έδειξε ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες των ελληνικών εταιρειών, προσκαλώντας μάλιστα δύο από αυτές στο Πεντάγωνο για συζητήσεις. Ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε η Ελληνίδα Πρέσβυς Αικατερίνα Νασίκα για τις συνέργειες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών.

Αποστολή στην Ουάσιγκτον – ΗΠΑ: Χρήστος Μαζανίτης

Μία ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε όλους όσοι βρέθηκαν στο ελληνικό περίπτερο της μεγαλύτερης έκθεσης αμυντικού υλικού στις ΗΠΑ, την AUSA.

Ο τρίτος ισχυρότερος Στρατηγός των ΗΠΑ, ο τετράστερος Άντριου Πόππας (Andrew Poppas) βρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης, τραβώντας όπως ήταν αναμενόμενο τα φώτα από πολλά μέσα ενημέρωσης αλλά επίσης εκθέτες και επισκέπτες.

Με ρίζες από την Πάτρα, ο Αμερικανός Στρατηγός ήταν στα εγκαίνια. Όμως, το πιο σημαντικό ήταν το μετά του κοψίματος της κορδέλας.

«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κάθε χρόνο η παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Κι είναι σημαντικό γιατί αναδεικνύει την Στρατηγική μας Σχέση, η οποία συνεχίζει να μεγαλώνει» τόνισε ο ίδιος κατά τη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού του.

Και κάπου εκεί, η Ελληνίδα Πρέσβης ήταν αυτή που τον πήρε στην κυριολεξία από το χέρι και άρχισε να τον πηγαίνει στα ελληνικά περίπτερα, προωθώντας επί της ουσίας την ελληνική καινοτομία. Μία ευκαιρία που άδραξαν οι Έλληνες εκθέτες, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Αμερικανός Στρατηγός να ενθουσιαστεί τόσο, ώστε να ζητήσει προσωπικά τις κάρτες από δύο εταιρείες, λέγοντάς τους ότι θα πρέπει άμεσα να περάσουν από το αμερικανικό Πεντάγωνο για συνάντηση με τους υπεύθυνους συγκεκριμένων προγραμμάτων για το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των ελληνικών προϊόντων.

Λίγο πριν συμβεί αυτό, η Αικατερίνη Νασίκα ύψωσε το αναμνηστικό που έλαβε από τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανού επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη, ενός τσαρουχιού. «Αυτό ήταν το πρώτο ελληνικό όπλο. Με αυτό κερδίσαμε την ελευθέρια μας. Από αυτό ξεκίνησαν όλα και κοιτάξτε που είμαστε σήμερα» είπε η Ελληνίδα Πρέσβης, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα απ’ όλους τους παρευρισκόμενους.

Δίπλα της ήταν συνεχώς ο κος Μαρίνος Γιαννόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του «Enterpise Greece» του υπουργείου Εξωτερικών, που είναι υπεύθυνο για την προσέλκυση επενδυτών στην χώρα μας. Ο κος Γιαννόπουλος μίλησε αποκλειστικά στο enikos.gr σχετικά με την προσπάθεια που κάνει το υπουργείο Εξωτερικών ώστε οι ελληνικές εταιρείες να προχωρήσουν σε συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες αλλά και την προσέλκυση επενδυτών στην χώρα μας.

«Είναι μία προσπάθεια που κάνουμε ώστε να είναι το εθνικό περίπτερο αλλά να έχει και ο καθένας τον χώρο του, προκειμένου με όποια από τις ελληνικές εταιρείες ενδιαφέρεται να μιλήσει κάποιος με όποιους πελάτες μπορεί να έχει από την έκθεση» ανέφερε.

Σε ότι αφορά την ανταπόκριση από τις αμερικάνικες εταιρείες έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες (μόλις 13) χώρες του κόσμου που έχουν το προνόμιο να μπορούν να διαθέτουν εθνικό περίπτερο και μάλιστα με σχετικά μεγάλο χώρο, κάτι που ευνοεί και τις συνέργειες.

Σε αυτό, βέβαια, έχει συμβάλει τόσο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την ΓΔΑΕΕ όσο – και κυρίως – το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, το οποίο έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δυναμική την τελευταία 12ετία, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια.

«Οι αμερικανικές εταιρείες ξέρουν πλέον ποιοι είμαστε, ξέρουν ότι είμαστε εδώ, ξέρουν τα προγράμματά μας και τι μπορούμε να κάνουμε οπότε είναι εξτρά κίνητρο να μιλήσουμε με εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ» επισημαίνει ο κος Γιαννόπουλος, ο οποίος ερωτηθείς από το enikos.gr σχετικά με το επίπεδο των ελληνικών εταιρειών τονίζει ότι «ξεκάθαρα» οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να κοιτούν τον ανταγωνισμό στα μάτια.

«Έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο με τις εταιρείες όχι μόνο με τα προϊόντα τους αλλά και με τις συνέργειες που μπορούν να κάνουν» μας αναφέρει, εξηγώντας ότι πλέον υπάρχουν πολλές ελληνικές εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται σε πολλά προγράμματα στο εξωτερικό. «Η κατάσταση που έχει επιφέρει όχι μόνο η οικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα αλλά και η επενδυτική βαθμίδα αλλά και όλο το επενδυτικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί δημιουργεί ένα κίνητρο παραπάνω ώστε να μιλούν οι ξένοι με τις ελληνικές εταιρείες ούτως ώστε να έχουμε και περισσότερες παραγγελίες αλλά και επενδύσεις στην Ελλάδα. Συνδυαστικά όλα μαζί βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον και για το αύριο αλλά και για το τώρα, που βλέπουμε τις εταιρείες να δραστηριοποιούνται εδώ (στις ΗΠΑ)» καταλήγει.