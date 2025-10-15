Χαμάς: Θα παραδώσει ακόμη τέσσερις σορούς ομήρων την Τετάρτη – Έντονη πίεση από Ισραήλ και ΗΠΑ

Η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως σκοπεύει να παραδώσει ακόμη τέσσερις σορούς ομήρων στο Ισραήλ την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η The Times of Israel. Τη σχετική ενημέρωση επιβεβαίωσαν ένας διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή και μια δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος.

Με τη νέα αυτή παράδοση, ο συνολικός αριθμός των σορών που έχουν επιστραφεί από τη Χαμάς ανεβαίνει στις δώδεκα, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, άλλοι δεκαέξι όμηροι φέρονται να έχουν σκοτωθεί και οι σοροί τους να παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εντοπίσει όλες τις σορούς, καθώς ορισμένες βρίσκονται κάτω από ερείπια κτηρίων και σηράγγων που έχουν βομβαρδιστεί από τον ισραηλινό στρατό. Παράλληλα, αναφέρει ότι κάποιες σοροί ενδέχεται να βρίσκονται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτησή τους.

Το Ισραήλ από την πλευρά του απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τους ως προσχήματα για καθυστέρηση. Σε απάντηση, οι ισραηλινές αρχές έχουν περιορίσει την ανθρωπιστική βοήθεια, κρατούν κλειστό το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο και απειλούν με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αν η οργάνωση δεν παραδώσει άμεσα τις υπόλοιπες σορούς.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι η Χαμάς παραπλάνησε τους μεσολαβητές σχετικά με τον αριθμό των σορών που είχε τη δυνατότητα να παραδώσει πριν επιτευχθεί η συμφωνία. «Μας είπαν ότι είχαν 24 ή 26 σορούς ομήρων και φαίνεται πως τελικά δεν έχουν αυτόν τον αριθμό, καθώς μιλάμε για πολύ λιγότερους», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να επιστραφούν όλοι οι όμηροι.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς η παράδοση των σορών εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς και η αμοιβαία δυσπιστία ανάμεσα στις δύο πλευρές μεγαλώνει. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να διατηρήσουν την επικοινωνία ανοιχτή, όμως το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων στη Γάζα φαίνεται πιο πιθανό από ποτέ.

Πηγή: The Times of Israel

