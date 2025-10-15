Γιώργος Μπαρτζώκας: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έδειχναν κουρασμένοι, οι αποφάσεις τους δεν ήταν αποτελεσματικές

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο προπονητής των Πειραιωτώνομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε μετά το τέλος του αγώνα στις πολλές απουσίες και στο γεγονός ότι είναι λογικό να παρουσιάζονται απώλειες μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες. Όπως είπε, περιμένει τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ να είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τη δήλωσή του δίνοντας συγχαρητήρια στην Εφές, όμως αμέσως μετά στάθηκε στα λάθη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του. Ανέφερε ότι «πολλοί παράγοντες έκαναν τα πράγματα δύσκολα για εμάς, όπως το πρόσφατο ντέρμπι πριν από δύο ημέρες και οι πολλές απουσίες». Επισήμανε ότι «γι’ αυτό και το β’ ημίχρονο ήταν πολύ “φτωχό”», υπογραμμίζοντας πως οι βασικοί του σκόρερ, Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, έμειναν χωρίς πόντο παρά τα τριάντα και πλέον λεπτά συμμετοχής τους απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όπως είπε, το ματς κρίθηκε στην «μια κατοχή και στην μια απόφαση», όπου ο Ολυμπιακός δεν είχε την απαραίτητη ψυχραιμία για να βρει τη σωστή επιλογή που θα του έδινε τη νίκη. Τόνισε, επίσης, ότι η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω της την ήττα και να προετοιμαστεί για το επόμενο παιχνίδι της Πέμπτης.

Αναφερόμενος στους τραυματισμούς, ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε και για την καλή εμφάνιση του Πίτερς απέναντι στην Εφές, λέγοντας: «Έχει αποδείξει την ποιότητά του και τι μπορεί να δώσει». Ο Μπαρτζώκας εξήγησε ότι οι συνεχόμενοι τραυματισμοί έχουν επηρεάσει φυσιολογικά την απόδοση της ομάδας, σημειώνοντας πως «υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστούμε». Αναρωτήθηκε, μάλιστα, «πώς είναι δυνατόν μια ομάδα με τόσο περιορισμένο ροτέισον να ανταπεξέλθει σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια», προσθέτοντας ότι η αστάθεια στις εμφανίσεις είναι αναμενόμενη και γι’ αυτό πολλά παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια. Ο βασικός στόχος, όπως είπε, είναι να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες.

Μιλώντας για τις πιθανές επιστροφές ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι, ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε πως «δε φαίνεται πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον διαθέσιμο την Πέμπτη». Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι τόσο ο Φουρνιέ όσο και ο Γουόκαπ αναμένεται να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο, πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα θα παραταχθεί με το ίδιο ρόστερ στο επόμενο ματς, εκτός αν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή. Όπως αποκάλυψε, ο ΜακΚίσικ δεν έχει προπονηθεί ακόμη κανονικά με την ομάδα, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες προπονήσεις για να βρει ρυθμό.

Αναφερόμενος στη μεγάλη διαφορά ευστοχίας στα τρίποντα μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου, ο Μπαρτζώκας εξήγησε ότι «πολλά από τα χαμένα σουτ ήταν ανοιχτά, όπως αυτά των Νιλικίνα, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ». Κατέληξε λέγοντας ότι «η μόνη εξήγηση είναι πως, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, υπήρξε ένα φυσιολογικό άδειασμα. Ξεκινάς με ενθουσιασμό, αλλά μετά πέφτει η ενέργεια και χαλάνε οι αποφάσεις».