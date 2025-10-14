Μπιλμπάο – Περιστέρι 81-84: «Πέταξε» στην πρεμιέρα του Europe Cup με επικό «διπλό»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μπιλμπάο – Περιστέρι 81-84: «Πέταξε» στην πρεμιέρα του Europe Cup με επικό «διπλό»

Το Περιστέρι έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup, πετυχαίνοντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην περσινή κάτοχο του τροπαίου, τη Μπιλμπάο, με 84-81. Αν και για 36 ολόκληρα λεπτά οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου κυνηγούσαν το σκορ, κατάφεραν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα να ανατρέψουν την κατάσταση μέσα στη «Bilbao Arena», δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα στο φινάλε.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Ισπανούς να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, εκμεταλλευόμενοι την ευστοχία τους από την περιφέρεια. Η Μπιλμπάο πήρε γρήγορα προβάδισμα και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ, φτάνοντας μάλιστα να προηγηθεί μέχρι και με 18 πόντους (48-30) στη δεύτερη περίοδο. Το Περιστέρι στηρίχθηκε επιθετικά στον Άλβαρο Καρντένας Τόρε, που κρατούσε μόνος του την ομάδα στο παιχνίδι, αλλά οι Ισπανοί έβρισκαν συνεχώς λύσεις και διατηρούσαν τον έλεγχο.

Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα του αγώνα άρχισε να αλλάζει. Ο Καρντένας, που τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, ανέλαβε δράση, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Την ίδια στιγμή, ο Τάι Νίκολς έδωσε σημαντικές επιθετικές λύσεις, βοηθώντας την ελληνική ομάδα να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα και να ξαναμπεί δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το Περιστέρι πραγματοποίησε τη μεγάλη του αντεπίθεση. Δύο καθοριστικά τρίποντα από τον Σι Τζέι Χάρις έφεραν το ματς «στο καλάθι» (71-69), ανεβάζοντας την πίεση στη Μπιλμπάο. Εκεί, ο Τάι Νίκολς ανέλαβε την ευθύνη και με επτά συνεχόμενους προσωπικούς πόντους –από τους 21 συνολικά που σημείωσε– υπέγραψε την ανατροπή, χαρίζοντας στο Περιστέρι μια τεράστια νίκη και ιδανική πρεμιέρα στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84
Διαιτητές: Πέρλιτς (Κροατία), Μάρτινς (Πορτογαλία), Μαλάν (Λουξεμβούργο)
ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Χιάουμε Πονσερνάου): Νορμάντας 11 (2), Φρέι 2, Εράστι, Γιαβόρσκι 12 (4), Κράμπελι 3 (1), Χίλιαρντ 17 (4), Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ 10 (2), Πάντζαρ 5 (1), Σιλά 6, Φοντ 5 (1), Χλίνασον 10.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Καρντένας Τόρε 22 (2), Τουμπέργκεν 6, Πετράκης, Πέιν 8, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (1), Κακλαμανάκης, Χάρις 18 (3), Γιάνκοβιτς 4, Παπαγεωργιου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:20 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82: «Τουρκική» απόδραση από το ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με ψυχή και αποφασιστικότητα απέναντι στην Εφές, όμως δεν άντεξε ως το τέλ...
18:44 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας σε ηλικία 92 ετών

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση ότι ο Γιάννης Κόλλιας πέθανε την Τρίτη (14/10...
01:40 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Βολτεμάντε κράτησε την Γερμανία στην κορυφή, σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση μέσω… Ουαλίας, το Βέλγιο

Η Γερμανία επικράτησε δύσκολα της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0, χάρη στο πρώτο γκολ του Βολτεμάντε...
21:36 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

NBA: Στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψαν συμβόλαιο two-way με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, όπως αποκάλυψε ο εκπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης