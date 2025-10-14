Μπιλμπάο – Περιστέρι 81-84: «Πέταξε» στην πρεμιέρα του Europe Cup με επικό «διπλό»

Το Περιστέρι έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup, πετυχαίνοντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην περσινή κάτοχο του τροπαίου, τη Μπιλμπάο, με 84-81. Αν και για 36 ολόκληρα λεπτά οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου κυνηγούσαν το σκορ, κατάφεραν με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα να ανατρέψουν την κατάσταση μέσα στη «Bilbao Arena», δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα στο φινάλε.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Ισπανούς να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, εκμεταλλευόμενοι την ευστοχία τους από την περιφέρεια. Η Μπιλμπάο πήρε γρήγορα προβάδισμα και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ, φτάνοντας μάλιστα να προηγηθεί μέχρι και με 18 πόντους (48-30) στη δεύτερη περίοδο. Το Περιστέρι στηρίχθηκε επιθετικά στον Άλβαρο Καρντένας Τόρε, που κρατούσε μόνος του την ομάδα στο παιχνίδι, αλλά οι Ισπανοί έβρισκαν συνεχώς λύσεις και διατηρούσαν τον έλεγχο.

Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα του αγώνα άρχισε να αλλάζει. Ο Καρντένας, που τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, ανέλαβε δράση, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Την ίδια στιγμή, ο Τάι Νίκολς έδωσε σημαντικές επιθετικές λύσεις, βοηθώντας την ελληνική ομάδα να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα και να ξαναμπεί δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το Περιστέρι πραγματοποίησε τη μεγάλη του αντεπίθεση. Δύο καθοριστικά τρίποντα από τον Σι Τζέι Χάρις έφεραν το ματς «στο καλάθι» (71-69), ανεβάζοντας την πίεση στη Μπιλμπάο. Εκεί, ο Τάι Νίκολς ανέλαβε την ευθύνη και με επτά συνεχόμενους προσωπικούς πόντους –από τους 21 συνολικά που σημείωσε– υπέγραψε την ανατροπή, χαρίζοντας στο Περιστέρι μια τεράστια νίκη και ιδανική πρεμιέρα στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84

Διαιτητές: Πέρλιτς (Κροατία), Μάρτινς (Πορτογαλία), Μαλάν (Λουξεμβούργο)

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Χιάουμε Πονσερνάου): Νορμάντας 11 (2), Φρέι 2, Εράστι, Γιαβόρσκι 12 (4), Κράμπελι 3 (1), Χίλιαρντ 17 (4), Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ 10 (2), Πάντζαρ 5 (1), Σιλά 6, Φοντ 5 (1), Χλίνασον 10.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Καρντένας Τόρε 22 (2), Τουμπέργκεν 6, Πετράκης, Πέιν 8, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (1), Κακλαμανάκης, Χάρις 18 (3), Γιάνκοβιτς 4, Παπαγεωργιου.