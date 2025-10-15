Ντόναλντ Τραμπ: «Απογοητευμένος» με τον Πούτιν δηλώνει ξανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ – «Η οικονομία του θα καταρρεύσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και, ξέρετε, σχηματίζονται μεγάλες ουρές (καταναλωτών) που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτήν την περίοδο… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
President Trump on Putin and his war:
I’m very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship, probably still do. I don’t know why he continues with this war. This war has been so bad for him.
He’s going into four years of a war that he should have won war in… pic.twitter.com/1fRFzBZI1d
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 14, 2025