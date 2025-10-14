Οδυσσέας Σταμούλης: «Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που βαθαίνει»

Το καλοκαίρι του 2023 ο Οδυσσέας Σταμούλης έζησε τον χειρότερο εφιάλτη ενός γονέα. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια του παιδιού του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι μια πληγή που βαθαίνει». Μάλιστα, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του, δεν μπορεί ακόμα να δει τα σύννεφα, διότι του θυμίζουν το γεγονός πως τους έδιναν ονόματα μαζί με το αγοράκι του.

Μιλώντας για τον γάμο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ο Οδυσσέας Σταμούλης είπε ότι: «Είμαι χαρούμενος που παντρεύτηκα με την αγαπημένη μου. Με την γυναίκα μου είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Είναι ένα γεγονός που θα είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς μας προλάβανε άλλα γεγονότα και το αναβάλαμε. Συνέβησαν τα αδιανόητα, ούτε μπορώ να τα συζητήσω, ούτε να τα διαπραγματευτώ. Είναι πάνω από αυτό που χωράει το ανθρώπινο μυαλό!».

«Στηρίχτηκα πάνω στη σύζυγό μου, άλλωστε και το παιδάκι μου την είχε σαν δεύτερη μητέρα του. Είχαμε φτιάξει μια ωραία κατάσταση και το είχαμε τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα εμείς.

Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που στην επιφάνειά της φαίνεται να επουλώνεται, ενώ στην πραγματικότητα βαθαίνει. Να ξέρεις ότι δεν υπάρχει ώρα, ημέρα, στιγμή, ό,τι και να κάνεις… Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να δω τα σύννεφα, γιατί θυμάμαι τις φορές που τους δίναμε ονόματα με το παιδάκι μου.

Απλώς κάνεις πράγματα, με χαλί αυτό που δεν φεύγει ποτέ, ώστε να συνεχίσεις όπως μπορείς την ζωή σου. Η γυναίκα μου με διαβεβαίωσε πως το παιδί μου ήταν εκεί την ημέρα του γάμου μας», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο αγαπημένος καλλιτέχνης.