Οδυσσέας Σταμούλης: «Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που βαθαίνει»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Οδυσσέας Σταμούλης

Το καλοκαίρι του 2023 ο Οδυσσέας Σταμούλης έζησε τον χειρότερο εφιάλτη ενός γονέα. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια του παιδιού του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι μια πληγή που βαθαίνει». Μάλιστα, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του, δεν μπορεί ακόμα να δει τα σύννεφα, διότι του θυμίζουν το γεγονός πως τους έδιναν ονόματα μαζί με το αγοράκι του.

Μιλώντας για τον γάμο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ο Οδυσσέας Σταμούλης είπε ότι: «Είμαι χαρούμενος που παντρεύτηκα με την αγαπημένη μου. Με την γυναίκα μου είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Είναι ένα γεγονός που θα είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς μας προλάβανε άλλα γεγονότα και το αναβάλαμε. Συνέβησαν τα αδιανόητα, ούτε μπορώ να τα συζητήσω, ούτε να τα διαπραγματευτώ. Είναι πάνω από αυτό που χωράει το ανθρώπινο μυαλό!».

«Στηρίχτηκα πάνω στη σύζυγό μου, άλλωστε και το παιδάκι μου την είχε σαν δεύτερη μητέρα του. Είχαμε φτιάξει μια ωραία κατάσταση και το είχαμε τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα εμείς.

Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που στην επιφάνειά της φαίνεται να επουλώνεται, ενώ στην πραγματικότητα βαθαίνει. Να ξέρεις ότι δεν υπάρχει ώρα, ημέρα, στιγμή, ό,τι και να κάνεις… Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να δω τα σύννεφα, γιατί θυμάμαι τις φορές που τους δίναμε ονόματα με το παιδάκι μου.

Απλώς κάνεις πράγματα, με χαλί αυτό που δεν φεύγει ποτέ, ώστε να συνεχίσεις όπως μπορείς την ζωή σου. Η γυναίκα μου με διαβεβαίωσε πως το παιδί μου ήταν εκεί την ημέρα του γάμου μας», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Τρομερό τροχαίο: Φορτηγό ανετράπη και διέρρευσαν σε αυτοκινητόδρομο 20.800 κιλά σάλτσας μήλου – ΦΩΤΟ
περισσότερα
21:59 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Αντώνης Καφετζόπουλος: «Υπήρξε περίοδος που ήμουν αρκετά σοβαρά καταθλιπτικός…»

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Ο επιτυχημένο...
20:37 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έτρωγα μόνο καρπούζι σχεδόν όλο το καλοκαίρι, είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή την Μαρία Ναυπλιώτου. Η ε...
19:52 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ζόζεφιν: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον θάνατο της γιαγιάς της – «Είμαι πολύ καλά τώρα»

Τον Αύγουστο η πολυαγαπημένη γιαγιά της Ζόζεφιν, Ειρήνη Wendel, έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε...
19:20 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Παπαβασιλείου: «Θα ήθελα να έχω ένα παιδάκι, θα ήταν κάτι που θα με έκανε πολύ ευτυχισμένη»

Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Έλενα Παπαβασιλείου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης